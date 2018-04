Atacantes resolvem, Chelsea vence e vai à final da Copa da Inglaterra

O Chelsea venceu o Southampton por 2 a 0 neste domingo (22) em Wembley, e está na final da FA Cup. Os Blues garantiram o triunfo apenas no segundo tempo, com gols de Giroud e Morata, e agora voltam ao lendário estádio inglês no próximo dia 19 de maio, quando enfrentam o Manchester United na decisão.

A data marcará também o sexto aniversário do título europeu do Chelsea, conquistado em 19 de maio de 2012, sobre o Bayern de Munique.

Muita ação e nenhuma emoção no primeiro tempo

Os primeiros minutos mostraram que o gol do Chelsea sairia com naturalidade. Mas o decorrer do jogo provou o contrário. Apenas uma finalização foi em direção ao gol nos primeiros 45 minutos, e foi do Southampton.

Os Blues dominaram o jogo, mas não converteram sequer em chances reais de gol. Willian chutou uma bola no travessão, e a combinação do ataque com o brasileiro, Hazard e Giroud provocou boas tabelas. Contando ainda com mais de 60% de posse de bola, nada foi suficiente para mudar o placar.

Para os Saints, a proposta parece ter sido cumprida. O time do sul da Inglaterra foi competitivo, mesmo sem criar muito. No ataque, Long e Austin viveram de lançamentos longos, e pouco fizeram em campo.

Chelsea volta bem e garante vitória com os atacantes

O intervalo fez muito bem para os azuis de Londres. Com menos de um minuto jogado no segundo tempo, Giroud recebeu a bola dentro da área e deixou nada menos que cinco adversários no chão, incluindo o goleiro McCarthy. Bastou empurrar a bola pro gol e comemorar.

Depois do gol, o Southampton teve que sair para o jogo. Os Saints foram pra cima e criaram chances de gol, mas pararam em grandes defesas de Caballero. A partir do meio do segundo tempo, a partida ficou muito movimentada, mas coube a Morata encerrar o placar, aos 81′. O espanhol recebeu (mais um) cruzamento de Azpilicueta e cabeceou para o fundo das redes.

O Southampton chegou a acertar a trave, com Gabbiadini, mas os esforços não foram suficientes. O Chelsea chega mais uma vez à final da FA Cup.

Ficha Técnica

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas (Pedro 74′), Emerson; Willian (Bakayoko 63′), Giroud (Morata 80′), Hazard

Southampton: McCarthy, Cedric, Hoedt, Yoshida, Bednarek (Gabbiadini 78′), Bertrand, Romeu, Hojbjerg (Tadic 63′), Lemina, Austin, Long (Remond 63′)

Gols: Giroud 46′ e Morata 81′

Cartões Amarelos: Yoshida 40′, Romeu 50′, Lemina 55′, Hoedt 65′

Árbitro: Martin Atkinson

