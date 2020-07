Apresentação “nervosa” do Chelsea não preocupa o técnico

Em entrevista para a Sky Sports, o técnico Frank Lampard se diz satisfeito com o último jogo do Chelsea. O adversário foi o Norwich, na última terça-feira (14). Entretanto, sente que ainda podem melhorar. “Nós conseguimos os três pontos e agora podemos sentar e assistir os outros times. Além disso, nosso foco agora está na semifinal da FA Cup”, avaliou ele.

O treinador afirmou que havia um “nervosismo” no ar “por motivos compreensíveis”. Assim, demonstrou estar contente pela manutenção do resultado. “Nós estivemos um pouco devagar por uns 15 minutos durante o segundo tempo. Mas então começamos a rodar mais a bola. Houve um pouco mais de personalidade no jogo dessa vez” explicou. A partida sem inspiração dos Blues foi o suficiente para garantir a vitória por 1-0 e o terceiro lugar na rodada.

Lampard também exaltou o sistema defensivo, que impediu os Canários de chutarem durante todo o primeiro tempo. O feito foi garantido pela quarta vez na atual Premier League, mais do que qualquer outro time. Por fim, o treinador avaliou que o time precisa ser “mais móvel”, mas que não deseja criticar demais pela dificuldade dos três pontos na reta final do campeonato.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp