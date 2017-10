Após duas semanas de descanso, Chelsea enfrenta o Crystal Palace para colar nos líderes

Com 14 dias de descanso e treinos para melhorar a parte tática e física do Chelsea, Antonio Conte vai com força total para cima do Crystal Palace, fora de casa, buscando uma posição entre os três primeiros colocados na Premier League.

A partida acontece neste sábado (14), às 11 horas, no Selhurst Park, casa do Crystal Palace. Caso vença, os Blues vão a 16 pontos e, dependendo dos resultados, pode ultrapassar o Tottenham. O confronto terá transmissão da ESPN Extra, e o twitter do @ChelseaBrasil acompanhará todos os lances em tempo real.

Reação após derrota

Depois de perder em casa para o Manchester City, rival direto na parte de cima da tabela, o Chelsea tem de recuperar seus pontos para não perder um lugar entre os quatro primeiros. A missão é considerada fácil: vencer o lanterna Crystal Palace, que não marcou sequer um gol em sete jogos da Premier League até aqui.

Além disso, jogar fora de casa não é um problema para os Blues. Até aqui, seus dois tropeços foram em Stamford Bridge. Os quatro jogos do Chelsea fora de casa terminaram em vitória, enquanto os três disputados em casa acabaram em duas derrotas e um empate.

Responsabilidade para Batshuayi

Sem Morata, que teve lesão contra o Manchester City, o belga Batshuayi tem a missão de substituí-lo como referência no ataque. Enquanto o espanhol tem seis gols marcados na Premier League – metade dos tentos do Chelsea, que marcou 12 – o belga ainda não marcou na competição. Ele entrou em quatro partidas.

Agora, como titular, terá a oportunidade de jogar os 90 minutos e mostrar que é uma boa opção para quando o camisa 9 não puder atuar. O belga tem a confiança de Conte, já que é uma constante opção de entrada no segundo tempo dos jogos.

Desespero do Crystal Palace

Sem nenhum gol marcado e 17 sofridos em sete rodadas, os donos da casa possuem a pior marca da história da competição. O time não conseguiu conquistar nem mesmo um empate. Sofreu gols em todos os jogos até aqui. Mesmo contando com nomes como Sakho, Cabaye, Townsend e Zaha.

Contra o Chelsea, a equipe joga no desespero de começar uma reação para tentar reverter a situação incômoda que vive. Mesmo que consiga a vitória, o Crystal Palace continuará na lanterna – no mínimo um ponto atrás de Bournemouth, Swansea ou Leicester.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Bakayoko, Fàbregas, Alonso; Hazard, Pedro, Batshuayi.

Crystal Palace (4-3-3): Hennessey; Ward, Sakho, Delaney, van Aanholt; Milivojevic, Cabaye, Puncheon; Townsend, Sako, Schlupp (Zaha).

Entrevistas Pré-jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Em sua tradicional coletiva pré-jogo, Antonio Conte trouxe as últimas atualizações sobre o estado dos jogadores machucados e de suas ausências na partida deste sábado (14).

“Sobre Morata, eu espero ter ele de volta em breve, para o próximo jogo contra a Roma. Drinkwater está se recuperando bem, mas não está pronto ainda. Nós devemos ter paciência com ele. O último é Kanté. Nós iremos fazer um exame semana que vem para checar a sua situação e ver se ele ele está melhorando. Com certeza é um problema muscular. É uma grande perda para nós. Você sabe muito bem a importância de N’Golo Kanté no nosso time. Nós não temos outro jogador com as mesmas características. Nós temos sete jogos em um mês e devemos encontrar diferentes soluções neste período: como adaptar alguns defensores no meio, ou dar oportunidades para jovens jogadores como [Kyle] Scott ou [Ethan] Ampadu.”

Perguntado sobre quanto tempo Kanté ficaria de fora, Conte respondeu:

“Pelo exame anterior, em torno de 20, 25 dias, mas, neste situação, você deve ter muita atenção. Por isto, nós iremos fazer outro exame na semana que vem para entender melhor a situação e ver se este exame é melhor que o exame anterior.”

Roy Hodgson (Crystal Palace)

Em sua entrevista pré-jogo, Roy Hodgson revelou que as duas semanas de treinamento fizeram com que Wilfried Zaha voltasse a estar disponível para ser escalado contra o Chelsea.

“Wilfried treinou por duas semanas durante a pausa internacional, então não há motivo para eu não considerá-lo para o jogo contra o Chelsea,” comentou Hodgson.

Fique de Olho

Hazard voltou à sua melhor forma. Essa frase já explica muita coisa em porque devemos ficar de olho no belga, que tem sido a principal esperança de jogadas de habilidade no Chelsea. O camisa 10, após um tempo fora por lesões, voltou com tudo e, tanto pelos Blues como pela Bélgica, voltou a ser o protagonista.

Então, na manhã deste sábado, fique de olho, pois o meia pode decidir a partida mais uma vez, seja com suas jogadas individuais ou com a armação de jogo inteligente.

Histórico recente

Nos últimos cinco confrontos contra o Crystal Palace, os números são equilibrados. São três vitórias dos Blues contra duas do Palace, sem nenhum empate. As duas derrotas do Chelsea foram em casa, e ambas por 2 a 1.

Placar este que foi repetido na última vez em que as duas equipes se encontraram, no dia 1 de abril deste ano. Em Stamford Bridge, vitória dos visitantes, com gols de Zaha e Benteke. O dos Blues foi marcado por Fábregas.

Curiosidades

• O Crystal Palace faz o pior começo de temporada da história da Premier League, com 17 gols sofridos, nenhum marcado e nenhum ponto em sete rodadas.

• Este será o primeiro jogo de Batshuayi como titular nesta Premier League. O belga vem atuando bem quando entra e também quando joga pela seleção.

• Se vencer, o Chelsea pode passar o Tottenham e pular para a terceira colocação, atrás apenas dos dois times de Manchester.

• No último confronto entre as duas equipes, o Chelsea saiu vencendo, mas o Crystal Palace conseguiu uma virada relâmpago em pleno Stamford Bridge.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp