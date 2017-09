Após Data FIFA, Chelsea tem desafio pela frente contra o Leicester City

Depois de uma semana sem Premier League devido às competições internacionais da FIFA, o Chelsea volta a jogar nesse sábado (9), contra o Leicester City. O Blues vem de uma vitória contra o Everton na rodada passada, enquanto as raposas perderam para o Manchester United. Além disso, será a volta de Hazard aos campos, após cirurgia no tornozelo. A partida começará às 11h, no King Power Stadium, com transmissão oficial pela ESPN Brasil. Você também pode acompanhar os lances em tempo real através do nosso Twitter oficial, @ChelseaBrasil.

Hazard volta ao Chelsea, Drinkwater é dúvida

O Blues perdeu seu jogo de abertura por 3-2 em casa, mas depois das vitórias contra Tottenham e Everton, parece ter se encontrado no campeonato. O time está na sexta posição, e apesar de jogar fora de casa, viaja confiante para Leicester. Segundo Antonio Conte, ainda não é certo se Drinkwater enfrentará seu antigo clube, e logo na casa deles – o que renderia uma pressão extra. Além disso, também é a última partida suspensa de Cahill, que logo poderá entrar em campo novamente.

Conte confirmou que Hazard estará na lista de relacionados para entrar em campo, após se recuperar de uma cirurgia do tornozelo feita em junho. Durante o data FIFA, o jogador estava na seleção belga e participou das duas partidas. O técnico disse, “Ele agora está disponível e está na lista para o elenco. Ele está melhorando muito, trabalhando forte para estar pronto. Eu agora posso contar com ele. Tenho que decidir quantos minutos ele vai jogar, mas estará disponível.”

Jogo após turbulência de Adrien Silva

Na Premier League, o Leicester ganhou seis das últimas oito partidas. Desde que Craig Shakespeare assumiu a equipe na Premier League, as partidas do time renderam bastante gols – 55 no total (29 marcados, 26 sofridos). O time marcou em 14 dos 16 jogos da Premier League sob o comando do atual técnico, e Jamie Vardy marcou em oito dessas partidas. Já falando do goleiro, Kasper Schmeichel salvou três dos cinco pênaltis que enfrentou pelo time.

O time divulgou a contratação de dois novos jogadores: Alesksandar Dragovic, no Deadline Day, e Adrien Silva, que teve seu registro negado pela FIFA após atraso de 14 segundos do time em enviar o pedido. Já entre os machucados, o time não pode contar com Robert Huth, por causa de lesão no tornozelo, e Vicente Iborra, por problema na virilha. Embora ambos já tenham voltado a treinar, ainda é muito cedo para disputarem partidas.

Prováveis Escalações

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs; Mahrez, James, Silva, Albrighton, Okazaki; Vardy.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Rudiger; Moses, Kante, Bakayoko, Alonso; Willian, Morata, Pedro.

Entrevistas Pré-Jogo

Craig Shakespeare (Leicester City)

A coletiva de imprensa do técnico das raposas foi basicamente focada na questão de Adrien Silva, um alvo do time a bastante tempo.

“É importante nesse momento manter a calma sobre isso e deixar os advogados lidarem com a situação. Puramente por uma questão futebolística, nós identificamos o jogador e eu iria adorar que eles estivesse entre nós. […] Nesse momento, nós temos que deixar com que eles cuidem disso e quando disserem que o jogador é nosso, ele poderá treinar conosco e poderemos recebê-los com braços abertos.”

Antonio Conte (Chelsea FC)

Na entrevista, Conte comemorou poder contar com Hazard novamente. Também comentou que Davide Zappacosta ter jogado contra Israel por sua seleção mostra que ele está uma boa condição física. Conte também aproveitou a coletiva para desmentir os rumores de que Ross Barkley teria dito não ao Chelsea por ele não ter atendido as ligações do jogador, e reiterou que o time fez o melhor que pôde durante a janela de transferências. O treinador também comentou sobre o data FIFA, e o próximo jogo:

“Foi um bom momento de parar pela pausa internacional”, Conte explicou. “Nos permitiu recuperar os jogadores muito bem – Hazard por exemplo – e também nos deu a possibilidade de trabalhar com os jogadores que precisam se adaptar ao nosso estilo de futebol.” “Amanhã será importante começar bem, porque em setembro nós temos sete jogos em 21 dias. Nós temos que analisar cada jogo e tentar ter um programa, um plano em nossa mente, mas é importante analisar jogo após jogo, porque depois do Leicester eu não sei se teremos machucados ou suspensões, e às vezes temos que mudar os planos.” Sobre o adversário, Conte disse: “Eu assistir os ultimos jogos do Leicester dessa temporada e vi um time forte, um time com boa concentração e foco. Eles perderam o jogo contra o Arsenal no final e temos que ter atenção, porque eles possuem jogadores como Vardy, Mahrez, Maguire e muita experiência com Morgan e Fuchs.”

Fique de olho

Jamie Vardy (Leicester)

Vardy marcous 10 gols em 16 aparições na Premier League desde que Craig Shakespeare assumiu o Leicester City, em 27 de fevereiro. Nesse período, apenas Harry Kane (12) e Romelu Lukaku (11) tem mais gols no campeonato. Contando apenas os três jogos dessa temporada, ele soma dois gols. Já em 2015/16, forma 48 jogos e 16 gols. O atacante tem 30 anos, recentemente recusou uma proposta de transferência do Arsenal, e segundo especulações, já esteve no alvo do Chelsea também.

Histórico recente

O Chelsea vem de quatro vitórias e uma derrota nos últimos jogos, enquanto o Leicester tem uma vitória, um empate, e três derrotas. Na história, foram 109 partidas entre os dois times, sendo 54 vitórias do Chelsea, 30 empates e 25 vitórias do Leicester. Olhando os seis jogos mais recentes entre eles, o padrão segue igual: quatro vitórias para o Chelsea, um empate, e uma vitória das raposas.

O último jogo deles foi no dia 14 de janeiro pela 21ª rodada da Premier League 2015/16, na casa do Leicester, em que os Blues venceram por 3×0, com dois gols marcados por Alonso, e um por Pedro.

No segundo confronto mais recente, o placar também foi de 3×0 para o Chelsea, mas com gols de Diego Costa, Moses e Hazard. Os dois últimos provavelmente estarão em campo, e é possível que a história se repita, mas com mudanças. Diego Costa não participará do jogo – e nem se sabe quando – mas Alvaro Morata está substituindo-o muito bem, e Drinkwater também tem condições de cumprir a “lei do ex” que assombra o futebol brasileiro, e garantir a vitória.

Curiosidades

Cesc Fabregas esteve envolvido em seis gols em quatro partidas contra o Leicester pelo Chelsea, marcando três e dando assistência nos outros três.

Alvaro Morata marcou dois gols e deu assistência em mais dois em suas três primeiras partidas na Premier League.

Jamie Vardy, estrela do Leicester, jogava na quinta divisão e era operário antes de entrar para o time.

Um dos principais destaques do Leicester, Riyad Mahrez foi contratado por apenas 500 mil libras no início de 2014. Hoje, o jogador vale cerca de 30 milhões de euros.

