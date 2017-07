Em estreia de Morata, Chelsea é derrotado pelo Bayern na Champions Cup

Fazendo apenas o seu segundo jogo na pré-temporada, o Chelsea não teve uma boa estreia na International Champions Cup, diante do Bayern de Munique. Após bater o Arsenal no último sábado (22) por 3 a 0, os Blues tiveram um bom início de jogo diante da equipe alemã, mas a pressão do ataque bávaro não permitiu que o domínio dos minutos iniciais durasse muito. A partida, sediada pelo Estádio Nacional de Singapura, terminou em 3 a 2 para o Bayern, com gols de Rafinha e Muller – duas vezes – para a equipe vermelha, e de Alonso e Batshuayi para os ingleses.

Com o resultado, o Bayern lidera o Grupo 2 do lado asiático da competição com três pontos; já o Chelsea, que ainda não somou nenhum é o lanterna do grupo, composto também pela Inter de Milão, que ainda não entrou em campo. Os alemães voltam a campo na próxima quinta-feira (27), exatamente contra a Internazionale, que enfrentará o Chelsea no sábado, também no Estádio Nacional, ás 08h35 (horário de Brasília).

Domínio bávaro convertido em gols

O Chelsea iniciou a partida mais ofensivo, sem dar chances ao Bayern de chegar ao ataque. Os minutos iniciais foram praticamente preenchidos pela posse de bola inglesa, que mesmo sem criar chances, mostrava superioridade em campo.

Apesar do domínio dos Blues, no entanto, foi dos pés de Rafinha que saiu o primeiro gol da partida. Em uma das poucas oportunidades criadas pela equipe alemã até então, o camisa 13 do Bayern soltou uma bomba na direção da meta de Courtois, abrindo o placar no Estádio Nacional de Singapura.

Com a vantagem no placar, a equipe de Munique se soltou em campo, e não demorou muito para anotar o segundo gol. Em jogada dentro da grande área, Muller subiu após cruzamento de Ribery que passou reto por James, e mandou de cabeça para o fundo do gol.

A eficiência alemã no ataque fez com que o ritmo dos Blues caísse em campo. Os avanços frequentes ao ataque adversário diminuíram consideravelmente e, já na segunda metade do primeiro tempo, o Bayern aproveitou mais uma belíssima oportunidade com Thomas Miller, anotando o terceiro.

Já na reta final da primeira etapa, o Chelsea voltou a crescer no ataque mesmo com pouca posse de bola. Na tentativa de abrir o placar para a equipe inglesa, Batshuayi finalizou bem na direção da meta do Bayern, bloqueada em grande defesa do goleiro Starke. Na sequência, os Blues tiveram três escanteios a seu favor, mas não conseguiu converter em boas oportunidades. Foi apenas nos acréscimos que o Chelsea finalmente reencontrou as redes em uma bomba de Marcos Alonso, sem chances de defesa para o defensor alemão.

Chelsea tenta reagir, mas Bayern triunfa após bom domínio do jogo

A segunda etapa começou mais truncada entre as duas equipes. O Bayern criou algumas oportunidades de ataque, mas parou na defesa de Courtois e nos próprios erros de finalização. Seus melhores lances ofensivos partiram do recém contratado James Rodriguez, que perdeu duas grandes chances de marcar ao mandar a bola para fora.

Com a equipe de Munique voltando a aparecer mais no jogo, Conte decidiu intervir, fazendo suas duas primeiras substituições: tirou Christensen e Boga para as entradas de David Luiz e do estreante Álvaro Morata. As alterações não tiveram enfeito imediato, mas ao longo da segunda etapa os Blues restabeleceram o equilíbrio inicial.

James Rodriguez surgiu mais uma vez criando grande chance de gol para os alemães, mas parou em uma espetacular defesa de Courtois. Em resposta, David Luiz partiu para o campo de ataque e finalizou de fora da área, carimbando com força a trave do goleiro Früchtl, que substituiu Starke na segunda etapa.

Mesmo com as chances desperdiçadas, a equipe de Munique administrava bem a vantagem no jogo, enquanto o Chelsea buscava espaços na defesa adversária para atacar – e encontrou, aos 39 minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio de Fàbregas, Morata desviou a bola, que sobrou para o belga Batshuayi marcar de cabeça, diminuindo o placar.

Na sequência, Conte ainda mandou a campo Lewis Baker e Pasalic. O Chelsea aproveitou os minutos finais da partida para pressionar seus adversários na tentativa de encontrar o terceiro gol, levando a partida para os pênaltis, mas não encontrou espaços, o que concretizou a vitória do Bayern por 3 a 2 pela Champions Cup.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique: Starke (Früchtl); Rafinha (Felix Götze), Hummels, Martinez, Friedl; Tolisso (Pantovic), Sanches, Ribery (Dorsch), James; Muller (Wintzheimer) e Lewandowski (Coman).

Chelsea: Courtois (Eduardo); Azpilicueta, Christensen (David Luiz) e Cahill; Moses, Kante, Fabregas (Pasalic) e Alonso; Willian, Batshuayi (Lewis Baker) e Boga (Morata).

Gols: Rafinha 5′, Muller 11′ e 25′, Marcos Alonso 45+3′ e Batshuayi 86′

Cartão Amarelo: Victor Moses 29′

Cartão Vermelho: –

Estádio: Estádio Nacional de Singapura

Público: 48.588

