Chelsea goleia Arsenal na primeira partida da pré-temporada

Pela pré-temporada, o Chelsea enfrentou o Arsenal em Pequim e aplicou uma goleada de 3 a 0 nos Gunners, neste sábado (22/07), com transmissão da ESPN Brasil. O time azul iniciou a partida com uma equipe formada por jogadores que ocuparam a vaga de titulares na temporada anterior e se destacou com golaços de Willian, que criou e finalizou um grande número de jogadas e Batshuayi, que anotou duas vezes.

PRIMEIRO TEMPO COM VANTAGEM PARA OS BLUES

Os Blues criaram mais no primeiro tempo e buscaram a vantagem no placar, com seu time mais completo de titulares que tiveram boas oportunidades, como Willian aos sete minutos, o camisa 22 aproveitou o erro da defesa do Arsenal, carregou com velocidade e bateu cruzado, a bola foi pela linha de fundo. Aos 36 minutos, Willian se infiltrou pela área dos Gunners, driblou o marcador por baixo das pernas e bateu, o goleiro Ospina defendeu, no rebote, Victor Moses bateu com força, novamente o arqueiro salvou a meta do Arsenal.

Pedro se machucou em uma disputa de bola na saída de Ospina, o camisa 11 ficou alguns minutos deitado no gramado e foi substituído por Jeremier Boga.

O primeiro gol da partida veio pelos pés de Willian, brasileiro destaque no ataque azul, aos 39 minutos, bateu colocado e abriu o placar. Dois minutos depois, o atacante belga, Michy Batshuayi recebeu na entrada da área e bateu com categoria, no canto direito do goleiro, para balançar as redes. Com 47 minutos, ataque bem construído pelo Arsenal e finalização de Ramsey em cima de Courtois, o goleiro fez grande defesa.

ETAPA COMPLEMENTAR COM MUITAS TROCAS E CHANCES AOS JOVENS

O time do Chelsea marcou o terceiro aos 49 minutos, novamente com Batshuayi. Em jogada muito bem trabalhada, lançamento de Cesar Azpilicueta lançou Marcos Alonso na ala esquerda, o camisa 3 carregou, driblou o marcador, que ficou no chão, e carregou até a área, levantou a cabeça e viu o atacante se aproximando, tocou na medida e Batshuayi bateu, a bola foi no ângulo.

Aos 57 minutos, falta perto da área, deixadinha e cobrança na barreira, após “bate a volta” um chute forte por cima do gol de Caballero, que substituiu Courtois. O jovem Fikayo Tomori conseguiu boa jogada pelo lado direito do campo, passando pela defesa do Arsenal, mas foi travado na hora da conclusão. Os técnicos, Antonio Conte e Arsene Wenger, alteraram os jogadores e na etapa final, ambos os times se estudaram e não ofereceram grandes riscos com a bola rolando aos arqueiros. No último minuto, Lewis Baker sofreu falta na entrada da área e cobrou com categoria, a bola quase entrou mas Martinez agarrou.

FICHA TÉCNICA

Arsenal: Ospina (Martinez 76′); Oxlade-Chamberlain, Mertsacker, Nacho Monreal e Maitland-Niles; Ramsey, Xhaka, Bramall, Iwobi e Lacazette.

Chelsea: Courtois (Willy Caballero 45′); Victor Moses (Fikayo Tomori 70′), César Azpilicueta (Kalas 75′), David Luiz (Christensen 75′), Gary Cahill (Clarke-Saltar 75′) e Marcos Alonso (Kennedy 70′); N’Golo Kanté e Cesc Fàbregas; Willian (Lewis Baker 70′), Pedro (Jeremie Boga 26′) e Michy Batshuayi (Remy 70′).

Gols: Willian 39′ e Michy Batshuayi 41′ 49′.

Cartão Amarelo: Kolasinic.

Cartão Vermelho: –

Estádio: Ninho de Pássaro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comentários