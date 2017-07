Chelsea estreia na pré-temporada diante o Arsenal, na China

Na manhã deste Sábado (22), às 9h no horário de Brasília, o Chelsea dá o pontapé para sua temporada 2017/2018 com seu primeira partida amistosa contra o Arsenal, na China, pela Tour of Champions, como o clube denominou essa turnê asiática. A partida será transmitida pela ESPN Brasil e online de graça na Chelsea TV. Você também pode acompanhar no nosso Twitter.

O duelo foi o último compromisso oficial de ambas equipes na última temporada, na decisão da FA Cup, vencida pelos Gunners por 2 a 1. Também será o primeiro jogo oficial de futebol na Inglaterra, com a decisão da Community Shield, no dia 6 de Agosto.

Nove anos depois, o Chelsea volta a ter um jogo na China. No icônico Ninho de Pássaro, estádio capital para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. A equipe de Antonio Conte enfrentará o Arsenal no estádio, antes de viajar para Singapura, onde realizará mais duas partidas amistosas já válidas pela International Champions Cup, torneio amistoso dos clubes europeus.

Chelsea vai para China com 25 jogadores no elenco. As novas contratações Antonio Rudiger, Tiemoue Bakayoko e Alvaro Morata se juntam ao elenco em Singapura para iniciar os treinamentos com o restante do elenco. Willy Caballero, já treina com a equipe e espera-se que o goleiro jogue 45 minutos.

As opções de Antonio Conte na viagem são de Thibaut Courtois, Willy Caballero, Eduardo, Marcin Bulka, Cesar Azpilicueta, Gary Cahill, David Luiz, Andreas Christensen, Tomas Kalas, Jake Clarke-Salter, Fikayo Tomori, Marcos Alonso, Victor Moses, Cesc Fabregas, N’Golo Kante, Mario Pasalic, Lewis Baker, Kyle Scott, Pedro, Willian, Kenedy, Charly Musonda Jr, Jeremie Boga, Michy Batshuayi, Loic Remy.

Eden Hazard, continua na Inglaterra se recuperando de uma fratura no tornozelo, porém o belga já iniciou treinamentos de corrida na academia.

Provaveis Escalações

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Fàbregas, Alonso; Pedro, Willian, Batshuayi.

Arsenal: Cech; Monreal, Elneney, Bielik, Maitland-Niles, Kolasinac, Coquelin, Xhaka, Lacazette, Ozil, Welbeck

