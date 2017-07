Chelsea e Bayern de Munique se enfrentam em Singapura pela International Champions Cup

Após grande vitória na primeira partida da temporada 2017/18, o Chelsea chega a Singapura para enfrentar o tradicional Bayern de Munique nesta terça-feira (25). A partida acontece no Nacional Stadium, e começa às 08h35 (horário de Brasília). No Brasil, a transmissão fica a cargo do Esporte Interativo, mas você pode acompanhar todos os detalhes pelo no nosso Twitter.

Enquanto o Chelsea vem de vitória em clássico, o Bayern quer se recuperar de goleada sofrida

Na primeira rodada do campeonato, ingleses e alemães tiveram resultados totalmente opostos. Em boa exibição, o Chelsea goleou o Arsenal por 3 a 0, com dois gols de Batshuayi e um de Willian. Já o Bayern chega para o confronto após sofrer um 4 a 0 do Milan.

As duas equipes trabalharam com grandes alternações nos elencos, dando chances para garotos e novas contratações. Além disso, tratava-se do primeiro jogo da temporada, no qual a forma física ainda está longe do ideal. De qualquer forma, são duas goleadas sonoras e duas realidades diferentes para o confronto.

Mais um reencontro após partidas marcantes

Nos últimos anos, Chelsea e Bayern protagonizaram grandes e decisivos jogos. Em 2012, os Blues levaram a melhor em plena Allianz Arena e se sagraram campeões inéditos da UEFA Champions League, em uma noite inesquecível para o torcedor dos azuis londrinos. Um ano depois, foi a vez do Bayern sair vencedor: o time da Baviera venceu o Chelsea pela Supercopa da Europa, jogo que coloca frente à frente os campeões vigentes da UEFA Champions League (Bayern) e da UEFA Europa League (Chelsea).

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Courtois; David Luiz, Cahill e Azpilicueta; Moses, Kanté, Fàbregas e Marcos Alonso; Pedro, Willian e Batshuayi. Técnico: Antonio Conte

Bayern de Munique (4-2-3-1): Fruchtl; Rafina, Hummels, Alaba e Bernat; Sanches e Martinez; James Rodriguez, Ribery e Muller; Lewandowski. Técnico: Carlo Ancelotti.

