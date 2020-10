Zouma e Chiwell falam de suas primeiras impressões sobre Thiago Silva

Kurt Zouma e Ben Chilwell estiveram em campo ao lado de Thiago Silva no último jogo do Chelsea antes da pausa para o futebol de seleções. A vitória de quatro a zero para cima do Crystal Palace pode ter servido para o treinador Frank Lampard reforçar o esboço de uma defesa titular.

Por enquanto, o sistema defensivo começa a se formar com Edouard Mendy no gol, César Azpilicueta na lateral direita, Zouma e Thiago na zaga e Chilwell na lateral esquerda.

Um novo grande líder

Dois dos quatro jogadores que formam a nova defesa dos Blues ao lado de Thiago falaram sobre o impacto do brasileiro dentro e fora de campo. Eles destacaram, principalmente, a experiência e liderança do novo zagueiro do time.

“Você percebe logo de cara o tipo de pessoa que ele é. Assim que ele chegou em Cobham já começou a dar conselhos para os jogadores. Ele é um cara muito humano, com muitas qualidades ligadas à liderança. Todos recebemos Thiago com muito prazer e estamos muito felizes pela presença dele,” explicou Zouma.

O francês está ansioso para aprender com seu novo companheiro.

“Pessoalmente, estou muito animado para trabalhar com ele, mas tenho certeza que não sou o único porque muitos jogadores sentem-se exatamente como eu. Ele tem muita experiência no mais alto nível. Thiago conquistou diversos títulos e chegou à final da Champions League na última temporada,” continuou.

A adaptação do camisa 6

Porém, há uma área em que os outros jogadores precisam ajudar Thiago mais do que o inverso: a língua.

“Ele não fala inglês muito bem, mas é fluente em francês. Dessa forma, eu e alguns outros jogadores podemos ajudá-lo,” afirmou Kurt.

Já Chilwell não possui essa afinidade linguística com o brasileiro, o que não o impede de admirá-lo.

“Desde que ele chegou nós podemos sentir uma presença muito forte. Ele influencia todos os jogadores. Nós o observamos no treino e tentamos aprender com seu futebol,” declarou o lateral esquerdo.

“Thiago está sempre demandando qualidade e se assegurando de que todo o time em volta dele está dando o máximo. Além disso, gosto de como ele não para de falar e ajustar a defesa durante os jogos,” finalizou o inglês.

Vale lembrar que a moral do zagueiro não está em alta apenas com os companheiros de Chelsea. Ele irá completar 91 partidas pela seleção brasileira nesta terça-feira em jogo contra o Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Com 35 anos, ele será nada menos do que o capitão do Brasil.

Mesmo com a idade avançada, ele ainda faz parte dos planos da comissão técnica liderada por Tite e tem chances de estar na próxima Copa do Mundo, em 2022.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp