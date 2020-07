Ziyech revela sonho antigo em jogar a Premier League

Na sua primeira entrevista para o site oficial do Chelsea, Hakim Ziyech confessou que a mudança para a Inglaterra é como “um sonho se tornando realidade”. O marroquino ainda afirmou o quanto significa para ele vestir a camisa dos Blues. “Quando eu era jovem no Heerenveen, aqui jogavam Drogba, Lampard e Terry. Assim, se olhar agora, poder jogar aqui significa muito para mim”, avaliou o meia.

Além disso, o jogador ainda contou que o jogo ofensivo da equipe de Lampard foi um dos motivos pelos quais escolheu o time de Londres. “Foi importante na minha decisão. Eu gosto do estilo que ele [Lampard] está usando agora. Assim, o jogo ofensivo pesou muito na minha escolha”, explicou ele.

Vindo do Ajax, o meia de 27 anos ainda assistiu ao último jogo dos Blues das arquibancadas. Na oportunidade o Chelsea venceu o Norwich por 1-0 com gol de Olivier Giroud. Entretanto, esta não foi a primeira vez que o marroquino esteve em Stamford Bridge. Jogando pelos holandeses o jogador teve grande apresentação no 4-4 entre as equipes pela atual Champions League.

Embora Ziyech já seja jogador registrado do Chelsea, não pode atuar até a temporada 2020/21. Ele começou efetivamente a sua pré-temporada no último sábado, em Cobham, após cerca de quatro meses sem atuar devido ao cancelamento da Eredivisie.

