WhoScored: Seleção de outubro com atletas do Chelsea

O WhoScored, portal esportivo de estatísticas e avaliações, publicou a seleção do mês da Premier League. O Chelsea marcou presença com três integrantes no selecionado do mês de outubro e todos os atletas são defensores. Por isso, Kurt Zouma, Thiago Silva e Ben Chilwell foram destacados no plantel do site esportivo. Além disso, a equipe londrina não sofreu gols nos últimos quatro compromissos da temporada 2020/21.

Primeiramente, o 0 a 0 contra o Sevilla e o 0 a 0 contra o Manchester United. Posteriormente, o 4 a 0 contra o Krasnodar e o 3 a 0 contra o Burnley. Por outro lado, os fãs do Chelsea devem se lembrar do 3 a 3 contra o Southampton, em Stamford Bridge, jogo realizado em outubro. Por outro lado, no primeiro jogo do mês, mais um clean sheet ao time londrino: 4 a 0 contra o Crystal Palace.

A seleção do WhoScored

O goleiro e os defensores escolhidos pelo site. Karl Darlow (Newcastle) – 7.50, Nelson Semedo (Wolves) – 7.48, Kurt Zouma (Chelsea) – 7.68, Thiago Silva (Chelsea) – 7.52 e Ben Chilwell (Chelsea) – 7.73.

Logo após, os meio-campistas foram apontados pelo portal. James Rodriguez (Everton) – 8.19, Pedro Neto (Wolves) – 7.68, Bruno Fernandes (Manchester United) – 7.72 e Son Heung-Min (Tottenham) – 8.37.

Por fim, os atacantes de destaque no mês de outubro. Harry Kane (Tottenham) – 9.02 e Ollie Watkins (Aston Villa) – 7.84

