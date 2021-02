Tuchel lamenta empate contra o Southampton “quando criamos algo faltou precisão na finalização”

O Chelsea enfrentou o Southampton na manhã deste sábado e só empatou. Takemi Minamino abriu o placar pros Saints, enquanto Mason Mount, de pênalti, deixou o marcador em igualdade. A partida foi válida pela rodada 25 da Premier League e, com o ponto somado, os Blues chegaram aos 43 na tabela. O empate fez o técnico azul Thomas Tuchel lamentar o resultado.

A equipe londrina teve controle do jogo durante os 90 minutos e teve 71% de posse da bola, mas foi uma atuação de pouca inspiração do ataque. Apesar de ter finalizado mais do que o dobro de vezes do que o adversário, os visitantes não ofereceram muito perigo à meta de Alex McCarthy.

Após a partida, Thomas Tuchel concedeu entrevista falando sobre o desempenho pouco inspirado de seus comandados hoje.

“Criamos muitas oportunidades que não se transformaram em chances claras de gol. Abrimos muito espaço para os nossos atacantes, para os últimos passes, mas a tomada de decisão, a determinação e o momento não foram bons o suficiente para sermos mais decisivos. Precisamos de um pênalti para marcar.”

Mudança no segundo tempo

No segundo tempo, o Chelsea voltou com Callum Hudson-Odoi no lugar de Tammy Abraham e foi uma alteração que ajudou a mudar o panorama da partida. E não demorou muito tempo para dar resultado. O time ficou ainda mais presente no campo de ataque e, aos nove minutos, Mount marcou de pênalti.

Tuchel viu melhor de seus comandados na segunda etapa, mas também ressaltou que faltou algo para que os Blues saíssem de campo com os três pontos.

“Na segunda parte,, nós tivemos mais toques na área do adversária. Mas quando criamos algo faltou precisão na finalização. Faltou compostura e não conseguimos vencer o um contra um decisivo. Nos primeiros 80 metros não permitimos nenhum contra-ataque ou situações difíceis, além de uma vez quando eles marcaram. Os últimos 20 metros não foram bons o suficiente para nós.”

Agora o Chelsea volta as atenções para o primeiro duelo contra o Atlético de Madrid, pela UEFA Champions League. O jogo acontece na próxima terça-feira (23), no estádio Wanda Metropolitano, na capital espanhola.

