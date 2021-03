Thomas Tuchel melhora sistema defensivo do Chelsea e busca solução para evoluir ataque com Werner

A chegada de Thomas Tuchel ao Chelsea rendeu uma grande evolução no setor defensivo. Uma mudança que foi essencial para recolocar o time nos eixos, e também com objetivos maiores na Premier League. Entretanto, para se consolidar entre os líderes e garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões, a equipe londrina ainda precisa melhorar o rendimento ofensivo, principalmente com o atacante Timo Werner.

Desde que chegou na equipe, pelo valor de 53 milhões de euros, o atacante alemão de 25 anos era considerado uma grande aposta para o Chelsea subir de patamar no futebol inglês. Os 102 gols marcados na Bundesliga, principalmente quando defendia o RB Leipzig, era a principal propaganda dele para os torcedores. Entretanto, após quase 10 meses na equipe, o atacante ainda não conseguiu deslanchar.



Até o momento, como mostram os dados do portal Transfermarkt, Timo Werner teve um aproveitamento abaixo do esperado na temporada 2020/2021. Foram apenas cinco gols marcados em 26 jogos disputados pelo Chelsea até o início de março. Isso rendeu alguns problemas no setor ofensivo, e contribuiu para a demissão de Frank Lampard ainda em janeiro. Afinal, o rendimento no início da competição chegou a colocar a equipe como um dos piores ataques entre os gigantes da Premier League.

O lado positivo é que a saída do antigo meia trouxe o alemão Thomas Tuchel para o comando do Chelsea. Algo que se mostrou acertado, principalmente quanto ao setor defensivo. A equipe evoluiu bastante e conseguiu engatar uma sequência de bons resultados. Na vitória por 1 a 0 contra o Liverpool, por exemplo, o comandante elogiou a atuação defensiva do time e destacou a importância de Andreas Christensen para o elenco.

Defesa aumenta objetivos

A evolução tática dos blues foram suficientes para fazer a equipe sonhar mais alto na Premier League. Apesar de o título ser algo difícil, principalmente pela excelente fase que vive o Manchester City, a vaga na próxima Liga dos Campeões ficou mais próxima. As cotações de casas de apostas no Campeonato Inglês se mostram otimistas quanto a isso: no dia 8 de março, o Chelsea aparecia com 69,4% de probabilidade de terminar entre os quatro melhores na Inglaterra. Apenas o Manchester United aparecia com uma cotação maior.

Essa melhora na temporada é o resultado de uma evolução do sistema defensivo. Afinal, o ataque do Chelsea nunca conseguiu render como esperado, nem mesmo com a chegada de Tuchel. Como mostra a tabela no portal Globoesporte, os Blues aparecem como a segunda melhor defesa da Premier League. Até a 27ª rodada, a equipe sofreu apenas 25 gols. Somente o City tem um índice melhor, com 17 gols sofridos até aqui.



Isso significa que um dos problemas do Chelsea foi resolvido, mas ainda não é suficiente para assumir o topo da tabela. A Premier League é uma competição complicada, e basta ver o momento ruim do Liverpool para entender isso melhor. Tuchel tem um longo trabalho pela frente, mas o sistema defensivo parece ser uma força importante para ajudá-lo.

Destaques individuais

Além do zagueiro Andreas Christensen, que foi alvo recente de elogios, outros bons nomes são responsáveis pelo rendimento positivo da defesa do Chelsea. O brasileiro Jorginho e o francês N’Golo Kanté, por exemplo, estão fazendo um trabalho extraordinário no meio de campo da equipe inglesa. Timo Werner chegou a afirmar que ter o melhor volante do mundo como companheiro de equipe é uma bênção.



Não se pode também negar o bom momento de nomes menos badalados, como é o caso do goleiro Édouard Mendy. O senegalês chegou na equipe como uma opção para a reserva, mas acabou surpreendendo. Além do aproveitamento acima dos 80%, as boas atuações nos clássicos contra o Liverpool e contra o United foram suficientes para ganhar a titularidade. Isso fez com que o espanhol Kepa, que foi contratado por mais de R$ 345 milhões, como conta a reportagem na ESPN Brasil, ficasse no banco de reservas.

O Chelsea reformou todo o elenco para a temporada, e o resultado imediato não era nada esperado pelos torcedores. Entretanto, após a chegada de Thomas Tuchel, algumas mudanças apontam para um futuro positivo da equipe. O sistema defensivo parece pronto para os jogos mais complicados, e agora é preciso ter atenção com o ataque. Timo Werner tem grande potencial, e ainda pode ser uma arma importante para os blues brigarem por algo maior nos próximos meses.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp