Suposto 3º uniforme da temporada 20/21 recebe críticas da torcida

A imagem do suposto terceiro uniforme do Chelsea está circulando nas redes sociais e não agradou a torcida. Em tons vermelhos e azuis, a camisa recebeu críticas por se assemelhar ao rival londrino Crystal Palace. Diferentemente do segundo uniforme – cujo tom é um azul claro – a nova camisa é vermelha com listras azuis.

Imediatamente o modelo também foi alvo de comentários negativos pela semelhança com o Barcelona. “Esse pode ser o pior kit da nossa história”, escreveu um torcedor. Além disso, a repercussão negativa na internet rendeu memes. Um usuário do Twitter ironizou, alegando que a inspiração para a nova camisa veio do personagem Dick Vigarista, da “Corrida Maluca”.

Uniformes para 2020/2021

De antemão, essa não é a primeira “bronca” em relação aos uniformes. Há pouco menos de um mês a Nike anunciou o segundo kit. As críticas foram pela notável semelhança com um pijama. Contudo, o material já está à venda desde 30 de julho.

No que diz respeito ao suposto terceiro uniforme, até o momento a Nike não se manifestou sobre a veracidade da imagem. Por fim, Chelsea e Nike têm vínculo contratual de 15 anos, a contar de 2017/2018, quando a empresa norte-americana assumiu a produção de uniformes azuis.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp