Mesmo sem Thiago Silva, Chelsea segue com bom desempenho defensivo

Thiago Silva não precisou de muito tempo em Londres para virar uma referência no Chelsea. O brasileiro é um dos responsáveis pelo crescimento do sistema defensivo azul. Atualmente, os Blues são o segundo time que menos sofreu gols na Premier League, com 25. Na temporada anterior, com o mesmo número de jogos, a equipe levou nove tentos a mais.

O zagueiro brasileiro sofreu uma lesão muscular na vitória de 1 a 0 sobre o Tottenham, no começo deste mês e está de fora por cinco partidas. No entanto, o desempenho da retaguarda não sofreu queda. E a zaga tomou apenas dois gols nesse período.

A defesa do Chelsea terá neste domingo mais um grande desafio pela frente: o Manchester United. Os Red Devils têm o melhor ataque do campeonato com 53 tentos. O United também tem o jogador que mais participou diretamente de gols na competição. Bruno Fernandes marcou 15 gols e deu dez assistências. Se quiser pará-los, o esquadrão de Thomas Tuchel terá que parar a sem Thiago.

Em entrevista nesta sexta, Tuchel disse que o defensor avançou bastante na recuperação e que espera contar com ele na próxima semana. O time de Londres enfrentará o Liverpool e o Everton nas próximas rodadas de Premier League.

O brasileiro fez 21 jogos com a camisa do Chelsea e marcou dois gols. Ele venceu 11 partidas, empatou cinco vezes e saiu de campo derrotado em outras cinco ocasiões. Nessa quantidade total de pelejas, o time saiu de campo sem ser vazado em 12 oportunidades, o que representa 57%.

Thiago Silva contagiou os companheiros de zaga com sua liderança técnica e anímica e fez o desempenho defensivo subir consideravelmente. Não à toa, a diretoria azul já iniciou negociações de extensão contratual com o zagueiro de 36 anos.

