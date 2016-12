Sem o suspenso Diego Costa, Batshuayi merece uma chance entre os titulares

Após receber o quinto cartão amarelo na vitória sobre o Crystal Palace, o atacante Diego Costa terá que cumprir suspensão automática na partida do Boxing Day, contra o Bournemouth. Essa situação cria mais um importante desafio para o técnico Antonio Conte, que precisa encontrar o melhor substituto para o artilheiro da Premier League.

Observando os nomes do elenco, a opção natural ao comando do ataque seria o belga Michy Batshuayi. Porém, o jovem de 23 anos não vem participando dos jogos como os torcedores e o próprio jogador esperavam. Em apenas 13 jogos em que participou, ele marcou três gols. Foi titular apenas em partidas da EFL Cup, e entrava somente nos minutos finais de outros compromissos.

Com a chegada de mais uma janela de transferências, jornais ingleses como o The Guardian vêm noticiando o interesse do West Ham na contratação por empréstimo do atacante. Pelo lado dos Blues, o trabalho de Batshuayi é constantemente elogiado, também por Antonio Conte, que conversa sempre com seus jogadores e possivelmente falou com o belga sobre sua importância ao clube. O jogador já atuou também com a equipe sub-23 e agrada a toda a comissão técnica.

Uma opção alternativa para a nova formação da equipe sugere Eden Hazard no centro do ataque, acompanhado por Pedro e Willian nos lados do campo. Entretanto, Hazard vem se recuperando de uma pancada sofrida no jogo contra o West Bromwich Albion. Não é uma lesão que o tire de ação, mas pode significar que ele será usado em sua posição de origem, onde está muito mais habituado. Dessa forma, Batshuayi pode ganhar sua posição na equipe titular, sua primeira escalação na equipe inicial em partidas da Premier League.

