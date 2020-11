Segundo Evra, Thiago Silva será a peça principal para que o Chelsea vença a Premier League

De acordo com o ex-jogador do Manchester United, Patrice Evra, o brasileiro Thiago Silva pode ser a chave para a conquista da Premier League pelo Chelsea.

O zagueiro chegou ao Chelsea de graça após o término de contrato com o Paris Saint-Germain. Ele havia vencido 18 troféus importantes com o time francês em oito anos no clube.

Início animador

Desde a sua chegada ao clube azul de Londres, Thiago tem impressionado a torcida, os companheiros e o treinador Frank Lampard. Ele atuou em oito jogos, saindo sem levar gols em seis.

Dessa forma, seu impacto foi absolutamente imediato, sendo capaz de fortalecer uma defesa que vinha com problemas desde a última temporada. No momento, o zagueiro de 36 anos tem formado uma dupla de zaga segura ao lado do francês Kurt Zouma.

O reforço que faltava

O Chelsea não vence a Premier League desde a temporada 2016/2017, mas Evra acredita que, com Thiago, essa pode ser a temporada dos Blues.

“O Chelsea está de volta ao topo. Eu me lembro daquele jogo ruim contra o Manchester United. Foi um jogo muito chato, mas mesmo assim eles conseguiram não sofrer gols. Agora eles começaram a vencer e marcar muitos gols,” disse a lenda do Manchester United na Sky Sports.

“Se querem vencer a Premier League, Thiago será vital,” continuou.

“Para vencer a liga, eles precisarão de uma defesa forte. Por isso, Thiago Silva será a chave para o sistema defensivo. Ele tem a experiência necessária,” afirmou o ex-lateral esquerdo.

A importância da consistência

Os comandados de Lampard alcançaram a liderança da tabela no Sábado após a vitória de dois a zero contra o Newcastle fora de casa. Porém, após o final da rodada, se estabeleceram em terceiro, com 18 pontos, dois a menos do que o líder Tottenham e o vice-líder Liverpool.

Porém, Lampard insiste que seus jogadores precisam se manter focados no trabalho e nos treinamentos. O objetivo do treinador é que o time consiga manter a consistência ao longo da temporada.

