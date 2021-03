Saiba como assistir o Chelsea Women do Brasil

Há várias formas de ficar por dentro de tudo que acontece no futebol feminino inglês e, principalmente no Chelsea Women. A seguir, listamos como você pode assistir o Chelsea Women.

A transmissão dos jogos

Primeiramente, vamos falar do principal: onde passam os jogos? Em vários lugares e todas completamente de graça.

Quando falamos de competições ligadas à FA, é possível ver os jogos através do The FA Player, a plataforma oficial da FA. Para ter acesso é bem simples, basta baixar o aplicativo ou entrar no site. A partir daí, é só criar uma conta e assistir os jogos. É possível assistir a Women’s Super League, a Conti Cup e a Women’s FA Cup.

Sobre a UEFA Women’s Champions League, não há uma padronização para o Brasil. Em muitos casos as partidas da competição europeia são transmitidas pelo próprio Chelsea, em seu site ou aplicativo oficial e até mesmo no canal do Youtube.

Outra alternativa quando o clube não transmite é o Wnited, que também tem site e aplicativo. Assim como no The FA Player, é necessário apenas criar uma conta e assistir os jogos.

O futuro das transmissões da liga

No último domingo a FA anunciou que a partir da temporada 2021/2022 os jogos da WSL serão televisionados pela Sky Sport e pela BBC. O acordo se tornou o mais caro do futebol feminino mundial, com valores em torno dos 10 milhões de libras.

Contudo, o contrato serve apenas para o Reino Unido. Para o Brasil, ainda não há informações sobre como poderemos assistir a liga inglesa. No entanto, há a especulação de que continuará no The FA Player, ao passo que a plataforma não será completamente abandonada pela entidade.

