Rob Green, ex-goleiro do Chelsea, elogia setor defensivo dos Blues

O desempenho positivo de Edouard Mendy no Chelsea pode ser explicado pela melhoria defensiva como um todo. Essa é a opinião de Rob Green, ex-goleiro do Chelsea, em entrevista ao canal Sky Sports. Mendy foi contratado pelo Chelsea por 22 milhões de Libras em setembro e acumula sete clean sheets em nove jogos na temporada. O defensor da meta londrina ganhou elogios de Frank Lampard, técnico do Chelsea. Entretanto, Green acredita que os jogadores da linha defensiva merecem o crédito também.

“Em cinco jogos, ele fez sete defesas, o que mostra como o Chelsea está bem [defensivamente]. Olhando para ele [Mendy], Thiago Silva e Reece James. Todos, obviamente, estão jogando muito. E ainda têm Azpilicueta e Kurt Zouma. O Chelsea tem continuidade para com os defensores e quando você proporciona isso em um clube, a capacidade de comunicação é impressionante”, disse Rob Green.

“Thiago Silva está com um seu senso de posicionamento, sua capacidade de motivas as pessoas e as posições necessárias. No jogo contra o West Bromwich, onde ele falhou, a equipe aprecia aberta e exposta. Mas eles conseguiram reunir posteriormente”, afirmou Green.

“A confiança está lá. A defesa confia no ataque do Chelsea. Ou seja, eles confiam que os atacantes vão conseguir marcar gols. Você observa o Ben Chilwell. Ele está lá, toda semana marcando gols, ou concedendo assistências e causando estragos na defesa adversária. […] Eles têm grandes testes no futuro. Entretanto, até agora, eles estão voando”, concluiu Rob Green, ex-goleiro do Chelsea.

Por fim, confira toda a entrevista de Rob Green, ex-goleiro do Chelsea, no link anexado.

