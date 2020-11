Reece James fala sobre vitória da Inglaterra contra a Irlanda

Reece James concedeu entrevista após a vitória da Inglaterra por 3 a 0 contra a Irlanda. O amistoso foi realizado em Wembley, na quinta-feira (11), e contou com a titularidade do lateral-direito do Chelsea. Apesar de Reece cumprir suspensão nos próximos jogos da Liga das Nações, Gareth Southgate, técnico do selecionado nacional, convocou James para o duelo da equipe dos três Leões.

“É um ganho de confiança grande para mim. Isso demonstra que querem contar comigo aqui [na seleção da Inglaterra]. Eu vou aprender com o cartão vermelho que recebi e vou continuar. Espero que tenha um impacto positivo na sequência na minha jornada. Claro que estou entristecido por não poder atuar nas próximas duas partidas [válidas pela Liga das Nações]. Entretanto, isso foi um erro que cometi e eu tenho que aprender e progredir”, afirmou Reece James.

“Foi uma vitória muito boa. Um bom desempenho da equipe e ajuda na nossa construção e no impulso para os próximos duelos. Vencemos com estilo, marcando vários gols e obtendo um clean sheet. Ou seja, tudo isso ajuda a equipe e a permanência da confiança do plantel”, concluiu Reece James

Por fim, veja a entrevista do lateral-direito elogiando Thiago Silva e Hakim Ziyech.

