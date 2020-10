Reece James assume responsabilidade por expulsão na Liga das Nações

O lateral-direito Reece James, atleta do Chelsea, estreou como titular na seleção da Inglaterra. A equipe comandada por Gareth Southgate foi superada pela Dinamarca, por 1 a 0, no Wembley Stadium. O embate válido pela Liga das Nações contou com duas expulsões ao time dos Três Leões.

Primeiramente, Harry Maguire, atleta do Manchester United, que foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, após a realização da etapa final, James também recebeu a máxima punição em jogo. Depois do embate, Reece James se pronunciou sobre o lance e assumiu toda a responsabilidade pelo cartão vermelho.

“O jogo desta noite foi cheio de emoção, desejo e vontade de vencer. Estou orgulhoso por ter feito minha estreia em um jogo tão desafiador. Assumo total responsabilidade pelo cartão vermelho após o apito final. Momentos como esse vão me deixar mais forte, vou continuar me esforçando 100%, dia após dia, para continuar melhorando. Obrigado pelo apoio continuo. Eu amo vocês”, disse Reece James.

Além disso, Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, expressou seu desapontamento com a expulsão tardia do atleta, mas disse que James causou boa impressão pelo desempenho.

“Achei que ele foi absolutamente notável, defensivamente falando e sobre o ataque também. Deve ser uma estreia que ele está muito orgulhoso. Ele encerrou o jogo com um cartão vermelho, que é totalmente evitável. Eu entendo suas frustrações, todos nós entendemos, mas você não pode cruzar essa linha”, disse Southgate.

Por fim, confira a entrevista de Reece James, para o Chelsea FC, sobre o desenvolvimento da sua carreira.

