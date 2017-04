Ramires está à vontade no Chelsea

Após má fase inicial, em período de adaptação, Ramires colhe os frutos no Chelsea. Em ótima fase, o brasileiro é titular da equipe de Carlo Ancelotti, conta com o apoio e admiração de todos do elenco, que festejaram bastante quando o volante marcou seu primeiro gol, há um mês.

Titular na vitória contra o Copenhagen, o brasileiro se mostrou muito satisfeito pelo clube: “Me cobro muito, e sempre busco meu melhor. Estou feliz por ajudar o Chelsea. Estou completamente à vontade em todos os sentidos. O grupo é maravilhoso, tenho liberdade em campo. As coisas estão evoluindo naturalmente.”

O volante da Seleção Brasileira sonha em conquistar o título europeu: “Eu sabia que ia precisar de um tempo quando cheguei. Lucas, do Liverpool, também viveu o que vivi e está sendo reconhecido. Acho até que esse período passou rápido para mim. Espero ajudar o time a vencer e chegar na Champions League.”

