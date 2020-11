Quando Diego Maradona visitou Cobham

O Chelsea prestou homenagens ao futebolista argentino Diego Armando Maradona, que faleceu ontem (25), em Tigre (Argentina), aos 60 anos. A equipe de Londres relembrou a visita de Dieguito ao centro de treinamento de Cobham, em 2008. Vários registros fotográficos foram feitos da visita de um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Inclusive, a foto destacada desta publicação expõe Maradona ao lado de Florent Malouda, Wayne Bridge e Nicolas Anelka. Por fim, Steve Sidwell, Claude Makelele, Ricardo Carvalho e Joe Cole também estão ao lado do Pibe de Oro.

Logo após a visita de Diego Maradona, Andriy Shevchenko, atleta do Chelsea na temporada 2007/08, falou sobre a visita do argentino ao palco dos treinos e atividades do clube de Londres. “No mundo do futebol, ele é um heroi para cada jogador. Ele foi um jogador incrível. Uma lenda, um heroi para todos e um jogador fantástico”, disse o ucraniano que venceu a Bola de Ouro em 2004.

When Diego Maradona visited the Blues at Cobham. 💙 pic.twitter.com/Zv9wolGmEr — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2020

Por fim, através do site oficial, o Chelsea publicou as fotos de atletas e integrantes da comissão técnica com Diego Armando Maradona. Além dos mencionados anteriormente, Paulo Ferreira, Avram Grant (ex-técnico do Chelsea) e Michael Ballack tiraram fotos com o ex-futebolista argentino. Por isso, você pode conferir todas as fotos da visita de Maradona ao Chelsea no link aqui anexado.

