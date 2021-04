Pulisic tem nova lesão muscular e é desfalque contra o Porto

Autor de um dos gols do Chelsea na derrota contra o West Bromwich, Christian Pulisic deixou o campo no intervalo por causa de uma lesão no tendão da coxa. Pulisic começou o jogo entre os titulares e até tentou retornar, mas um teste no vestiário impediu a volta.

Essa foi a quarta contusão do jogador de 22 anos nesta temporada, a quarta por questões musculares. Ele ainda ficou de fora de algumas partidas por ter contraído a Covid-19. Thomas Tuchel comentou sobre saída do atleta de campo.

“Christian deu uma corrida no vestiário quando ia voltar para o segundo tempo e disse que sentiu que seu tendão e não aguentaria continuar até o fim do jogo. Então tivemos que tomar a decisão de substituí-lo imediatamente.”

Após a saída do atacante estadunidense, Mason Mount entrou no lugar e marcou o outro gol azul, mas o resultado já estava praticamente definido. Foi a primeira derrota de Tuchel desde que chegou ao comando dos Blues.

Ele deve ficar ausente por pelo menos duas semanas. Sendo assim, Pulisic perderá os jogos contra o Porto, pela UEFA Champions League, e contra Crystal Palace e Brighton, pela Premier League, e contra o Manchester City, pela FA Cup.

Um desses jogos já acontece nesta quarta-feira. O Chelsea viaja a Sevilla para jogar contra o Porto, abrindo o confronto de quartas de final da Champions League.

