Por que a volta de Kanté é a melhor notícia possível para o Chelsea

Maurizio Sarri afirmou na última entrevista coletiva realizada no dia 22 que Kanté voltou a treinar e pode estar disponível para a final da Europa League do dia 29. A informação é a melhor possível para os Blues, que não podem abrir mão do camisa número 7.

