Petr Cech: “Eu assisti 30, 40 diferentes goleiros em um ano e meio”

Petr Cech foi falou sobre Edouard Mendy e a contratação do novo goleiro do Chelsea. O checo foi entrevistado pela BT Sports sobre a chegada do senegalense ao departamento de goleiros do clube de Londres. Segundo Cech, ele acompanhou entre 30 e 40 goleiros em um período de 1 ano e meio. Posteriormente, ele creditou o início do acompanhamento de Mendy ao chefe do departamento de goleiros do Chelsea. Por fim, a entrevista de Petr Cech foi reverberada pelo Daily Mail.

A escolha de Mendy

“Eu dei minha opinião [sobre a contratação de Mendy], pois queríamos adicionar ao plantel um tipo diferente de goleiro. Temos Kepa e Caballero, que sempre estavam prontos quando precisávamos deles. Além disso, nós decidimos quando Kepa estava passando por um momento difícil, quando as coisas não estavam acontecendo para ele dentro do campo. Por isso, decidimos adicionar um outro goleiro ao grupo e trouxemos Edouard [Mendy]. Até o momento, ele está indo muito bem”, iniciou Petr Cech.

“Nos meus oito primeiros jogos com o Chelsea, o time somou sete clean sheets. Se Mendy alcançar e superar isso, eu estarei feliz. Afinal, o time estará atuando bem e nós estaremos vencendo. Esse último aspecto é o que queremos”, disse Cech.

A indicação

“Eu tenho que dar crédito ao Christophe Lollichon, chefe do departamento de goleiros do clube, que me falou sobre Mendy quando ele estreou pelo Reims há três anos e meio. Enquanto eu estava jogando pelo Arsenal, ele me disse: ‘Acompanhe esse goleiro, ele tem uma história muito interessante’. Posteriormente, iniciei no acompanhamento da carreira dele”, disse o ídolo do Chelsea.

O processo de observação dos goleiros

“Claro que você observa mais goleiros. Eu assisti 30, 40 diferentes goleiros em um ano e meio. Entretanto, eu continuei seguindo Edouard e você observa a sua evolução e o progresso anualmente. Por isso, eu tive a ideia quando falamos sobre o que gostaríamos em um goleiro. O que o Chelsea gostaria de adicionar ao departamento de goleiros. Por fim, o nome dele [Edoaurd Mendy] veio na minha mente”, afirmou.

“Lampard tem uma grande contribuição. O clube e os olheiros têm suas opiniões e todos concordamos que ele é o goleiro que deveríamos contratar”, afirmou Petr Cech.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp