Onde estão esses ex-ídolos que jogaram no Chelsea?

O amor por grandes ídolos do futebol permanece mesmo depois que eles penduram as chuteiras e abandonam o cenário profissional. E é claro que o Chelsea possui um hall enorme de grandes esportistas que deixaram sua marca e, portanto, seguem no coração da torcida desta que é uma das maiores potências do futebol europeu.

Isso porque foram eles os responsáveis por inúmeras conquistas, gols históricos e defesas inacreditáveis. São nomes que fizeram a torcida vibrar, levando milhares a buscar uma lista de sites com todas as casas de apostas para que, escolhida a mais confiável, pudessem demonstrar sua confiança e amor pela equipe londrina.

E como forma de homenagear esses ídolos, decidimos mostrar onde estão alguns dos jogadores aposentados que brilharam em Stamford Bridge.

Frank Lampard

É de Frank Lampard o título de maior artilheiro da história do Chelsea, mesmo que o ex-jogador nunca tenha assumido a posição de atacante. Foram 211 gols marcados ao longo de 648 partidas, disputadas entre 2001 e 2014. Além disso, o inglês também foi umas das principais estrelas da equipe em seu período mais vitorioso, quando conquistou três títulos ingleses e uma Liga dos Campeões. Aposentado desde 2017, Lampard resolveu seguir a carreira de técnico. Hoje, após uma breve passagem pelo Derby County, ele está de volta ao clube que o consagrou – dessa vez no comando da equipe.

John Terry

Era de John Terry a braçadeira de capitão do Chelsea na maior conquista da equipe: a Champions League 2012. Considerado um dos melhores do planeta, o zagueiro vestiu a camisa do clube londrino por 10 temporadas, consagrando-se como um dos principais nomes a passar por Stamford Bridge. Além disso, colecionou polêmicas durante esse período, indo desde um caso extraconjugal com a ex-mulher de um dos seus companheiros de equipe até denúncias de ofensas raciais. Atualmente, é assistente técnico do Aston Villa, último clube que defendeu antes da aposentadoria, em 2018.

Didier Drogba

Didier Drogba foi o principal atacante da chamada “era milionária” do Chelsea, tendo sido dele o gol mais importante da história da equipe inglesa: o da final da Champions League 2012, contra o Bayern. Ao todo, o jogador marfinense contou com duas passagens por Stamford Bridge e 164 gols marcados. Em 2017, chegou a assinar com o Corinthians, mas preferiu ir para os Estados Unidos, onde defendeu o Phoenix Rising – clube do qual, mais tarde, tornou-se coproprietário. Hoje, já aposentado, o ex-jogador ganha as manchetes pela ajuda humanitária que realiza em seu país, trabalho que já lhe rendeu o título de uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a Times.

Petr Cech

O ex-goleiro Petr Cech foi um dos maiores heróis da formação do Chelsea no começo deste século. Ele é o sexto jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube inglês na história, tendo disputado 494 partidas ao longo de 11 temporadas. Sua aposentadoria veio em 2019, quando defendia o Arsenal e, curiosamente, sua última partida foi marcada pela derrota contra o Chelsea por 4 a 1. Depois de se despedir dos campos, Petr retornou ao clube no qual foi consagrado no cargo de diretor-técnico.

Ron Harris

Ron Harris, mais conhecido como “Chopper”, foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Chelsea em partidas oficiais: foram 795 apresentações, entre 1961 e 1980. O ex-zagueiro, famoso por não ter medo de atropelar seus adversários em campo, participou da conquista da Recopa europeia de 1971. Após sua aposentadoria, tentou seguir carreira como técnico, mas não obteve sucesso e acabou se estabelecendo como comentarista esportivo.

Gianfranco Zola

O italiano Gianfranco Zola pode não estar entre os maiores atacantes da história do Chelsea, mas foi um nome essencial para a transformação do clube em uma potência europeia. Entre 1996 e 2003, período em que vestiu a camisa dos Blues, conquistou Copas da Inglaterra, Copas da Liga e Recopa Europeia – vitórias que criaram o contexto ideal para o time londrino fosse comprado pelo bilionário Roman Abramovich e mudasse de patamar. Atualmente, atua como assistente técnico do Chelsea e já declarou diversas vezes que treinar o clube é uma das suas ambições.

