O começo de Morata foi melhor que o esperado

Novo camisa 9 do Chelsea, o espanhol Álvaro Morata começou a temporada com tudo. Artilheiro da equipe até aqui, o centroavante marcou gols decisivos no Campeonato Inglês e na Champions League. Com isso, Morata foi indicado em duas premiações da Premier League: Jogador do Mês e Gol do Mês. Um setembro mágico para o atacante de 24 anos.

A indicação a Gol do Mês foi por um de seus tentos no hat-trick contra o Stoke City, no qual arrancou do meio campo e deu um toque por cima do goleiro. Já a premiação de Jogador do Mês vem pelo conjunto da obra, pela importância que o espanhol vem tendo nos Blues no começo de temporada.

Significado e reconhecimento

Morata chegou ao clube com a missão de substituir Diego Costa. Esta é sua primeira oportunidade de atuar por um clube como titular absoluto. E ele fez questão de agarrar com força. Se durante a janela, muitos torcedores preferiam a vinda de Lukaku; hoje vêem que Morata tem sido ainda mais completo em campo. Além de artilheiro, o camisa 9 ajuda na armação de jogadas e caiu perfeitamente no esquema tático de Antônio Conte.

Um outro fator que facilita o bem-estar em campo é o entrosamento com os companheiros de seleção: Fábregas, Pedro e Azpilicueta também são constantemente convocados pela Espanha. Contratado por 60 milhões de libras, valor considerado alto por muitos, Morata vem correspondendo bem: são sete gols marcados em nove partidas até o momento.

Sua maior missão pelos Blues, no entanto, será a Liga dos Campeões, competição que o espanhol conhece bem e gosta de jogar. Já são dois títulos no currículo – ambos com o Real Madrid, além de uma final com a Juventus, quando foi um dos principais responsáveis pela bela campanha dos italianos.

Com 1,89m, o atacante se destaca, principalmente, nas bolas aéreas. Grande parte de seus gols são marcados de cabeça. E talvez seja por isso que Morata tenha sido indicado como melhor jogador do mês de setembro. Não foi só de cabeça que ele ajudou o Chelsea a construir grandes placares. Correndo, lutando, criando jogadas e com habilidade, conseguiu mostrar a que veio na Premier League.

Lesão pode complicar?

Após a derrota para o Manchester City, Morata sofreu uma lesão na coxa e pode ficar até um mês fora. Mas isso não é problema para um jogador que esperou por tanto tempo para tornar-se o principal homem de ataque de um gigante europeu.

Enquanto ele faz o tratamento, Batshuayi assume a vaga. E o belga já prometeu, em entrevistas a jornais ingleses, não decepcionar. Também com 24 anos, e apesar de ser reserva, ele também tem um começo de temporada acima da média. São cinco gols marcados em oito partidas disputadas.

A moral da história é que, além de termos um dos melhores (se não o melhor) camisas 9 da Premier League, também temos um substituto à altura. Ambos jovens. E seus desempenhos serão cruciais para o sucesso do Chelsea na temporada.

