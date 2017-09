Novo terceiro uniforme do Chelsea é lançado e já tem data para estrear

O terceiro uniforme do Chelsea para a temporada 2017/2018 foi lançado oficialmente nesta terça-feira (12/09), pouco antes da estreia do time na UEFA Champions League, contra o Qarabag. Tanto o primeiro quanto o segundo já haviam sido lançados e agora, este, chega para completar os “kits” de uniformes.

Inclusive, já existe uma data para sua estreia: os Blues vestirão este manto no segundo jogo da fase de grupos da Champions League, contra o Atlético de Madrid, no dia (20/09) fora de casa.

2017/18 Terceiro Kit

Com o emblema do clube, logo do patrocinador master e do fornecedor de material esportivo em destaque na camisa, o contraste com o tom escuro, predominante e que apresenta formas (estilo camuflagem) em um tom acinzentado, o novo uniforme é caracterizado. Nas mangas, uma listra clara que começa nos ombros.

Para a divulgação, o zagueiro Antonio Rüdiger, o meia Tiemoue Bakayoko e o ala Marcos Alonso foram escolhidos.

O “shorts” também acompanha a camisa, com os detalhes em destaque com o fundo. Já o meião, preto, tem o logo da Nike e escrito “CFC” assim como nos outros dois uniformes.

