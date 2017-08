No primeiro mês da temporada, Blues emprestados se destacam pela Europa

Ao longo de uma semana movimentada para o Chelsea – com direito a especulações de chegadas e saídas, definição dos grupos da Champions League e a conquista de mais três pontos no campeonato inglês -, os grandes destaques do clube não se limitam apenas ao que acontece em Fulham Road. Na verdade, alguns deles sequer estão em Londres.

Na atual temporada, os Blues possuem um total de 39 jogadores emprestados a clubes de diferentes localidades, entre categorias de base e profissionais. Destes atletas, boa parte já atuou pelas equipes sub-23 e principal com a camisa do Chelsea, e vem tendo participações notáveis por onde passam neste começo de campeonato.

Um dos grandes exemplos deste cenário é Tammy Abraham. O atacante de 19 anos foi emprestado ao Swansea City por uma temporada e, na última semana, marcou em duas oportunidades pelo clube: na terça-feira (22), deixou primeiro gol pela equipe galesa na vitória por 4 a 1 diante do MK Dons, pela EFL Cup; e, no sábado, foi o responsável por abrir o placar em mais um triunfo, desta vez sobre o Crystal Palace, na Premier League.

Já na cidade de Huddersfield, o meia Kasey Palmer fez sua primeira partida pela equipe local também nesta semana. Pela copa da liga, o atleta de apenas 20 anos participou de 74 minutos da vitória sobre o Rotherham United, por 2 a 1; e no fim de semana, atuou pela recém-promovida equipe no empate diante do Southampton, na terceira rodada do campeonato inglês.

O zagueiro Kurt Zouma colaborou para o empate em 1 a 1 entre West Brom e sua atual equipe, Stoke City. Enquanto isso, na Holanda, Marco van Ginkel foi essencial para a vitória do PSV sobre o Roda, que manteve a equipe no topo do campeonato holandês, com a mesma pontuação do líder Feyenoord. Ainda na Eredivisie, o Groningen onde atua o Blue Todd Kane, foi mais um dos clubes vitoriosos da rodada, batendo o Utrecht por 2 a 1.

Contando com Fankaty Dabo e Charlie Colkett na primeira etapa, e Matt Miazga e Mason Mount na segunda, o também holandês Vitesse já não teve a mesma sorte de seus outros dois conterrâneos. A equipe foi derrotada em casa pelo AZ no sábado, e no dia anterior, conheceu seus adversários na fase de grupos da Europa League – o concorrido Grupo K, formado também por Lazio, Nice e Zulte Waregem.

Danilo Pantic, meia de apenas 20 anos emprestado ao Partizan, da Sérvia, foi mais um dos estreantes da semana. O jovem participou dos minutos finais da vitória por 4 a 0 sobre o Videton, que assegurou à equipe a vaga para a Europa League. Enquanto isso, na Russian Premier League, Mario Pasalic disputou o último quarto do empate entre Spartak Moscow e o SKA Khabarovsk, que manteve a equipe de Moscou apenas na nona colocação após oito rodadas.

De volta a Inglaterra, mas desta vez nas divisões inferiores, Ike Ugbo marcou seu primeiro gol como profissional ao abrir o placar na vitória do Barnsley sobre o Southampton por 3 a 0, pela Championship. Na mesma liga, o meia Lewis Baker que defende o Middlesbrough nesta temporada também deixou sua marca com a camisa do novo clube, só que pela EFL Cup, em partida contra a equipe do Preston.

O tcheco Tomas Kalas, emprestado ao Fulham no início da temporada junto ao meia Lucas Piazon – que sofreu uma fratura na perna no último dia 15, durante o empate em 0 a 0 diante do Leeds -, teve grande desempenho na vitória sobre o Ipswich Town no fim de semana, ajudando a defesa da equipe londrina a manter-se intacta na partida. E pelo Hull City, Ola Aina e Michael Hector tiveram papel parecido na vitória do clube sobre o Bolton Wanderers.

Jamal Blackman, goleiro no Sheffield United nesta temporada, acabou sofrendo um gol na partida diante do Derby County, mas isso não impediu que a equipe mandante triunfasse pelo placar de 3 a 1. Já o lateral Jay Dasilva participou dos minutos finais da partida entre Charlton Athletic e Norwich na EFL Cup, mas não conseguiu evitar a derrota dos Addicks por 4 a 1.

Encerrando o roteiro de passagens dos emprestados, na League Two, Bradley Collins foi o goleiro titular da equipe do Forest Green Rovers na derrota para o Colchester United por 5 a 1. O também defensor Nathan Baxter foi mais um atleta dos Blues a não ter tanta sorte na liga durante o fim de semana, fazendo parte da derrota por 1 a 0 para o Wrexham; mas se recuperou na última segunda-feira (28), quando a equipe da cidade de Working bateu o Torquay United por 4 a 1.

