N’Golo Kanté completa 200 jogos pelo Chelsea

O gol de Olivier Giroud não foi o único motivo que o N’Golo Kanté para comemorar na partida de ontem. O volante completou 200 jogos com a camisa dos Blues na vitória de 1-0 sobre o Atlético de Madrid, pela UEFA Champions League.

Kanté chegou a Londres em julho de 2016 depois da histórica temporada de título no Leicester. Logo na campanha seguinte, o atleta francês conquistou o bicampeonato da Premier League, recebendo o prêmio de melhor jogador do torneio.

Além das taças de campeão inglês, o dono da camisa 7 azul também faturou os troféus da FA Cup e da UEFA Europa League pelo Chelsea. Por outro lado, defendendo a seleção da França, Kanté integrou o elenco que ficou com o vice-campeonato da Eurocopa, em 2016. Em 2018, ele estava no time que ganhou a Copa do Mundo, da Rússia. Nesse mesmo ano, ele também fez parte da equipe de melhores do mundo, eleita pela FIFA.

Das 200 partidas feitas pelos Blues, o meio-campista francês teve 117 vitórias, 40 empates e 43 derrotas. E ele balançou as redes rivais em 11 oportunidades e também deu sete assistências.

