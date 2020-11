Newcastle e Chelsea: as estatísticas do jogo

Newcastle e Chelsea se enfrentam no sábado (21), às 9h30 (horário de Brasília), em St. James Park, pela Premier League. Aproveite o codigo bônus bet365 nesta volta da Data FIFA para testar seus conhecimentos sobre o futebol inglês. O jogo será transmitido pela ESPN Brasil. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate válido pela nona rodada da competição. Assim sendo, confira algumas estatísticas e fatos importantes sobre o duelo contra os Magpies.

O Chelsea perdeu cinco e empatou um jogo das sete partidas realizadas contra o Newcastle em St. James Park. Além disso, o plantel londrino venceu uma partida nos últimos nove anos na casa dos Magpies. Esse duelo foi realizado em agosto de 2018 e teve o placar de 2 a 1 para os visitantes. Primeiramente, um pênalti convertido por Eden Hazard. Posteriormente, um gol contra de DeAndre Yedlin.

Em jogos como mandante na Premier League, o Newcastle é a terceira equipe que mais derrotou o Chelsea. Ao todo, 12 vitórias contra o time de Londres. Liverpool (15) e Arsenal (13) tem marcas superiores contra o time de Stamford Bridge.

A maior vitória

Primeiramente, a maior vitória do Chelsea, contra o Newcastle, em Stamford Bridge. Temporada 1980/81 – Division Two – Chelsea 6-0 Newcastle.

Posteriormente, a maior vitória do Newcastle, contra o Chelsea, em St. James Park. Temporada 1974/75 – Division One – Newcastle 5-0 Chelsea.

Por fim, a maior vitória do Chelsea, contra o Newcastle, em St. James Park. Temporada 1960/61 – Newcastle 1-6 Chelsea

Último jogo (Em St. James Park)

Newcastle United 1 Chelsea 0

Premier League, St James’ Park, 18.01.2020

Newcastle (5-4-1) Dubravka; Krafth (S Longstaff 70), Fernandez, Lascelles (c), Clark, Willems (Ritchie 12); Almiron, Hayden, Shelvey (M Longstaff 84), Saint-Maximin; Joelinton

Reservas: Darlow, Schar, Lejeune, Atsu

Cartão amarelo: Hayden 55

Gol: Hayden 90+4

Técnico: Steve Bruce

Chelsea (4-3-3) Arrizabalaga; James (Emerson 75), Christensen, Rudiger, Azpilicueta (c); Kante, Jorginho, Mount (Barkley 67); Hudson-Odoi, Abraham (Batshuayi 79), Willian

Reservas: Caballero, Zouma, Kovacic, Pedro

Machucados; Loftus-Cheek, Pulisic, Alonso

Cartão amarelo: Emerson 83

Técnico: Frank Lampard

Árbitro: Chris Kavanagh

Público: 52,217

Estatísticas do Chelsea

A equipe de Londres tem o melhor ataque da competição com 20 gols. Por outro lado, Tottenham e Aston Villa marcaram 19 vezes. Por fim, Leicester e Liverpool também apresentam marcas próximas com 18 gols.

Se o Chelsea não for derrotado contra o Newcastle, o clube de Londres amplia sua sequência de jogos invictos para nove duelos desde a eliminação nos pênaltis para o Tottenham (na Carabao Cup). Além disso, a única derrota no tempo regulamentar do time da Fulham Road, e na atual temporada (13 jogos), foi contra o Liverpool por 2 a 0.

Por isso, desde o duelo contra o Liverpool, o Chelsea soma três vitórias e três empates em seis jogos da Premier League. Apenas o Tottenham apresenta uma sequência mais longa e vitoriosa – sete jogos sem perder. Por fim, o o plantel londrino marcou pelo menos três vezes em cinco dos seis jogos mencionados.

Se não sofrer gols, os Blues asseguram o terceiro jogo seguido, fora de casa, com clean sheet. Feito não ocorrido com o time de Londres desde setembro/outubro de 2018.

Além disso, o o time de Londres pode alcançar a marca de cinco jogos invictos, atuando fora de casa, se não for derrotado contra o Newcastle. Essa situação aconteceu na temporada 2018/19, também cinco jogos consecutivos.

Por fim, Timo Werner marcou sete gols nos últimos seis jogos. (quatro jogos com o Chelsea e dois compromissos com a Alemanha). O último jogador que marcou em cinco jogos consecutivos com o time de Londres foi Didier Drogba, em novembro de 2009.

Artilheiros (na Premier League)

Werner 4, Jorginho 3 (3 pens), Zouma 3, Abraham 2, Chilwell 2, Havertz 1, Hudson-Odoi 1, James 1, Mount 1, Thiago Silva 1, Ziyech 1

Por fim, Frank Lampard concede entrevista nesta quinta-feira sobre o duelo contra o Newcastle. Mais informações aqui.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp