Na volta da torcida a Kingsmeadow, Chelsea Women vence West Ham Women

O futebol feminino voltou à Terra da Rainha nesse final de semana. De pronto, foram duas semanas sem bola rolando, por conta do calendário internacional. E finalmente, nesse domingo (6) o Chelsea Women recebeu o West Ham pela 8ª rodada da FAWSL, o Campeonato Inglês.

Em primeiro lugar, o dérbi londrino marcou a volta da torcida blue a Kingsmeadow, onde a equipe de Emma Hayes sedia suas partidas. E quem foi ao estádio presenciou o hat-trick de Sam Kerr na vitória por 3×2 contra o West Ham. Rachel Daly e Magdalena Eriksson (contra) descontaram para as visitantes.

Mudanças em campo

Hayes escalou um time diferente, a começar pela zaga. Millie Bright que se lesionou no clássico contra o Arsenal começou no banco. No setor ofensivo, Fran Kirby retornou depois de figurar no Departamento Médico. Mas a principal novidade foi a escalação de Kerr, Bethany England e Pernille Harder juntas novamente.

O placar foi inaugurado aos 15, com Kerr. A atacante australiana aproveitou passe de Kirby e só empurrou para o gol. No lance seguinte, a zaga bateu cabeça e se não fosse pela goleira Ann-Katrin Berger (indicada ao The Best da FIFA), o empate teria acontecido.

Kerr brilha, mas defesa não vai bem

Na volta do intervalo, Daly igualou o placar em nova falha da defesa. Foi então que Kerr apareceu, aos 55 e recolocou as anfitriãs em vantagem. Ademais, o hat-trick foi completado aos 68. No lance do gol, a camisa 20 se machucou e deixou o campo, preocupando a comissão técnica.

Por fim, os momentos decisivos do dérbi foram de sufoco. Isso porque o West Ham descontou aos 88 com Eriksson – capitão das Blues – contra. Sabendo da necessidade de vencer, as comandadas de Hayes souberam segurar a partida e ficaram com três pontos. o Chelsea soma 17 pontos (e um jogo a menos) e permanece com três a menos que o líder Manchester United.

Por conseguinte, esse foi o primeiro jogo na maratona de dezembro. Em suma, o Chelsea Women terá que se dividir entre o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões Feminina. De imediato, o primeiro confronto na competição europeia será nesta quarta-feira (9), contra o Benfica, de Portugal.

FICHA TÉCNICA

Chelsea (4-3-3): Berger; Mjelde, Thorisdottir (Bright 59), Eriksson (c), Andersson; Ji (Ingle 67), Leupolz, Harder; Kirby, England (Reiten 67), Kerr (Cuthbert 71)

Reservas: Telford, Carter, J Fleming, Charles

Técnica: Emma Hayes

Cartões amarelos: –

West Ham (4-3-3): Arnold; Redisch, Flaherty (c), Fisk, Vetterlin; Cho, Van Egmond, Longhurst (Grant 60); Daly, Thomas (Lehmann 82), Leon (Svitkova 71)

Reservas: Brosnan, Joel, Cissoko, Dali, Kiszkis, Nor

Técnico: Billy Stweart

Cartões amarelos: Daly (37)

Árbitra: Rebecca Welch

