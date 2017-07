Morata fala sobre Chelsea, Antonio Conte e seu estilo de jogo

O novo atacante do Chelsea, Álvaro Morata, falou em entrevista para o clube sobre as expectativas, ansiedade para estrear, vontade de trabalhar com o técnico, Antonio Conte e desejo de longa data de jogar com a camisa dos Blues. O atacante espanhol assinou com o time de Stamford Bridge em (21/07) um contrato de cinco anos e já treina com a equipe na pré-temporada em Singapura.

Recepção

Morata sentiu o carinho da torcida do Chelsea mesmo antes de assinar seu contrato.

“Eu estava muito feliz quando cheguei aqui e lá estavam muitos torcedores perguntando pela minha assinatura. Eu estou muito feliz porque é minha primeira viagem com Chelsea e estou orgulhoso pelo apoio”.

O momento certo de jogar em Singapura

O jogador estava para atuar na partida de abertura do Singapoure National Stadium, em 2014, mas não pôde participar por conta de uma lesão.

“Sim, eu time uma lesão e eu não vim aqui com a Juventus. Finalmente, eu estou aqui e espero jogar amanhã”.

“Fator” Antonio Conte

“Eu sei que Antonio me queria no passado e eu realmente quero trabalhar com Antonio, e finalmente o destino nos colocou juntos. Eu mal posso esperar para jogar por ele e pelo Chelsea e vencermos juntos”. “Foi desapontante em 2014 quando ele foi à Itália, mas eu joguei bem e tive um bom ano com a Juventus, mas eu realmente quero trabalhar com este treinador e finalmente, eu posso”. “Eu conheço seu trabalho, sua equipe. Eu conheço muito de táticas e eu realmente gosto deste jogo e sei como jogar com este sistema”. “É a situação perfeita. Eu decidi jogar na Premier League e eu quero jogar no time de Antonio. Agora preciso trabalhar duro, marcar gols e jogar bem pelo time. Têm muitos bons jogadores aqui e eu acredito que nós podemos fazer algo incrível neste ano”.

“É difícil deixar o Madrid mas não tão difícil quando você vêm para um clube como o Chelsea, com estes jogadores e com este treinador, e eu acredito que nós podemos jogar contra Real Madrid e Barcelona e vencer”.

Chelsea em um lugar especial

“Quando eu era pequeno, eu assistia com meu pai e era incrível, muitos gols e partidas rápidas e eu realmente queria jogar aqui. Quando eu era pequeno, eu vi Didier Drogba, Andriy Shevchencko, Fernando Torres e eu pensei que provavelmente, em alguns anos, eu poderia pegar este lugar, e agora é o sonho de ter o número 9 na minha camisa do Chelsea. Eu mal posso esperar para jogar em Stamford Bridge e na Premier League”.

Centro de Treinamento e elenco qualificado

“Eu fiz uma sessão e foi perfeito para treinar, uma atmosfera fantástica, muito verde, todas as pessoas do Chelsea são amigáveis e eu me senti em casa desde o primeiro dia”. “Para mim é muito bom ter muitos jogadores espanhóis aqui, mas eu acho que eu preciso falar mais com os outros companheiros de equipe para aprender um bom inglês!”

Um novo time, país e idioma

Em determinado momento da entrevista, o jornalista elogiou a fluência de Morata ao falar inglês.

“Sim, mas apenas coisas como me dê uma pizza ou uma bebida! Eu preciso melhorar”.

Companheiros de time e seleção, mas o encontro foi interrompido momentaneamente

Morata e Pedro jogam pela Seleção Espanhola e serão companheiros também no Chelsea a partir desta temporada, mas, o camisa 11 se lesionou na primeira partida, contra o Arsenal.

“Eu não gosto desta situação mas felizmente não é uma coisa tão séria. Nós queremos Pedro de volta porque ele é um jogador incrível e um ótimo companheiro de time”.

Estilo de jogo

O ala Marcos Alonso e o zagueiro César Azpilicueta qualificaram o atacante como: rápido, forte e marcador de gols importantes.

“Talvez, eu espero. Eu espero jogar rápido e forte e marcar alguns gols. Eu quero jogar assim”.

Estréia com a camisa azul

“Eu estou em uma boa condição. Eu fiz uma longa viagem e estou um pouco cansado, mas quando eu colocar a camisa, não importa. Eu quero jogar e quero marcar e eu quero dar tudo no campo”.

