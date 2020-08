Metade das indicadas para o Jogadora dos Fãs da WSL 2019/20 é do Chelsea

Seis atletas concorrem ao prêmio de Jogadora dos Fãs da WSL, liga feminina de futebol inglesa. Entre as concorrentes, três são jogadoras do Chelsea. A seguir, uma breve apresentação antes de você escolher a sua favorita.

As Blues

Bethany England liderou a linha ofensiva do Chelsea durante a vitoriosa temporada 2019/2020. Em 24 partidas, a artilheira das Blues marcou 21 gols, 14 deles na Super Liga Feminina.

Por meio da votação dos fãs, England concorre à dobradinha própria. A atacante já foi coroada como a melhor jogadora do ano da Barclays FA Women’s Super League.

Guro Reiten é o segundo nome da lista azul a concorrer ao prêmio. A norueguesa se estabeleceu rapidamente na equipe de Emma Hayes e teve atuação de destaque durante sua temporada de estreia.

Com cinco gols e oito assistências no campeonato, Reiten é uma das maiores forças de criatividade no elenco. A diversidade de maneiras com que cria jogadas de perigo a torna peça central no time azul.

Sophie Ingle completa o trio das Blues indicado para a votação. Apesar de ter marcado cinco gols na Superliga Feminina, foi no funcionamento tático do time que a meia do Chelsea assumiu papel de especial relevância.

A proteção que oferece à linha de defesa e a facilidade para ler a jogada adversária são alguns dos elementos que esclarecem o porquê de Ingle ser vista como uma das melhores jogadoras da WSL.

A lista de nomeações também conta com Vivianne Miedema do Arsenal, Ellie Roebuck do Manchester City e Chloe Kelly, que, recentemente, saiu do Everton para o City.

A votação para o prêmio está aberta e se encerra no dia 24 de agosto às quatro horas da manhã, horário de Brasília (clique aqui para votar).

