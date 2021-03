Maldini diz que tentará manter Tomori no Milan na próxima janela

A diretoria do Milan afirmou nos últimos dias a intenção de manter Fikayo Tomori no elenco. Para isso, os italianos deverão pagar cerca de 26 milhões de libras ao Chelsea. O clube milanista quer tentar reduzir o valor, mas a diretoria azul não abrir mão de receber o valor integral estipulado no contrato.

Em entrevista à Sky Sports Italia, o diretor esportivo e ídolo do clube, Paolo Maldini, confirmou que tentará manter o jogador na Itália.

“Tomori é um bom talento e temos uma cláusula de opção de compra. O preço é muito alto. O Milan vai decidir no final desta temporada e vamos discutir isso com a diretoria do Chelsea.”

Tomori defende o Milan desde janeiro deste ano e já acumula elogios de nomes como Zlatan Ibrahimovic e Franco Baresi. Ex-jogador e grande ídolo da história do clube, Baresi disse que o defensor de 23 anos é habilidoso e tem grandes atributos físicos.

Foram apenas 12 jogos com a camisa rossonera, mas ele já impressionou, e a diretoria italiana manifestou a vontade de manter o jogador no elenco. A lesão de Alessio Romagnoli fez com que o defensor inglês tivesse mais oportunidades e assim ele foi ganhando espaço.

Em entrevista recente, Tomori disse que não recebeu nenhum tipo de contato de Thomas Tuchel desde que ambos chegaram às posições atuais. O Chelsea busca se reforçar na defesa, mas tudo indica que o ele não faz parte dos planos da atual comissão técnica.

O empréstimo ao Milan vai até o fim desta temporada e ele ainda tem contrato com os Blues até o meio de 2024. Pela equipe londrina, o zagueiro fez 26 jogos e marcou dois gols.

