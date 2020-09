Liga das Nações: Kanté, Giroud e Mount vencem; Kovacic e Christensen sofrem derrotas

N’Golo Kanté e Olivier Giroud, atletas do Chelsea, ajudaram a seleção da França na conquista da primeira vitória na Liga das Nações da UEFA. Mason Mount presenciou o triunfo da sua seleção, mas não participou do embate. Por outro lado, Mateo Kovacic e Andreas Christensen não conseguiram bons resultados com suas seleções. Confira o desempenho dos atletas do Chelsea na Liga A da competição europeia.

França

Kanté e Giroud integraram a formação inicial da França na vitória contra a Suécia por 1 a 0. O meio-campista do Chelsea atuou a partida de número 40 com a camisa do selecionado nacional. Da mesma forma, Giroud fez a sua 98ª atuação com o uniforme francês. Kanté atuou o jogo todo, enquanto Giroud foi substituído na reta final do embate por N’Zonzi. A França ganhou o duelo por 1 a 0, gol de Kylian Mbappe. O próximo duelo da França na Liga das Nações será a Croácia, no dia 8 de setembro, às 15h45.

Grupo 3 (após a 1ª rodada): Portugal 3, França 3, Suécia 0 e Croácia 0.

Croácia

Mateo Kovacic também não obteve o melhor dos resultados com o selecionado nacional. A Croácia enfrentou Portugal, no estádio do Dragão, e os portugueses venceram por 4 a 1. Mario Pasalic, ex-Chelsea, também vestiu o uniforme croata para o duelo contra a equipe lusitana. Os gols portugueses foram marcados por Cancelo, João Felix, Jota e André Silva. Por outro lado, Petkovic descontou. O próximo duelo da Croácia será a França, no dia 8 de setembro, às 15h45.

Grupo 3 (após a 1ª rodada): Portugal 3, França 3, Suécia 0 e Croácia 0.

Dinamarca

Andreas Christensen atuou os 90 minutos pela Dinamarca, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 0, diante da Bélgica. Uma difícil estreia para a equipe dinamarquesa, que conseguiu o acesso para a Liga A da competição. Ex-atletas do Chelsea, Eden Hazard e Romelu Lukaku atuaram na disputa contra os dinamarqueses. Os gols belgas foram marcados por Denayer e Mertens. O próximo jogo da Dinamarca será contra a Inglaterra, no dia 8 de setembro, às 15h45.

Grupo 2 (após a 1ª rodada): Bélgica 3, Inglaterra 3, Islândia 0 e Dinamarca 0.

Inglaterra

Mason Mount foi convocado, mas não participou do duelo da Inglaterrra contra a Islândia. A equipe dos Três Leões venceu o embate por 1 a 0, gol de pênalti convertido por Raheem Sterling. O próximo jogo da Inglaterra na Liga das Nações será contra a Dinamarca, no dia 8 de setembro, às 15h45.

Grupo 2 (após a 1ª rodada): Bélgica 3, Inglaterra 3, Islândia 0 e Dinamarca 0.

