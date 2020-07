Lampard sai em defesa de Marcos Alonso após falhas

O lateral esquerdo do Chelsea, Marcos Alonso, foi destaque negativo na mídia nos últimos dias. Diversos comentaristas esportivos enfatizaram a culpa do espanhol no terceiro gol da derrota de 3-2 para o West Ham. No lance, o camisa 3 teria deixado de voltar para recompor a marcação. Assim, abriu espaço para Andriy Yarmolenko avançar em direção à meta.

Entretanto, Frank Lampard, em coletiva, saiu em defesa de seu jogador. “Eu não acho que seja justo julgar o Marcos por esse incidente isolado. Ele e o time poderiam recompor melhor como uma unidade, mas isso tem de ser algo fundamental para todos”, avalia. O manager inglês justificou em parte o posicionamento de Alonso explicando o papel dos laterais modernos. “Eles têm a responsabilidade de atacar e defender, e isso é difícil. Entretanto, é muito fácil comentar à distância”, defendeu Lampard. “Eu não posso reclamar com relação a isso [falta de vontade] do time este ano”, completou.

Neville criticou o lateral durante a transmissão do jogo e disse, entre outras coisas, que Alonso “custou a vitória ao Chelsea” e que o espanhol deveria ter voltado mais rápido para impedir o contra-ataque adversário. O ex-Blue Ashley Cole também se juntou ao coro, mas disse que o sistema defensivo como um todo reagiu muito devagar.

