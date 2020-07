Lampard quer que jogadores falem mais em campo

Em entrevista coletiva após a última derrota dos Blues, o técnico Frank Lampard admitiu que seus jogadores são muito quietos em campo. Além disso, ele os alertou que a sua atitude tem que melhorar porque a classificação para a próxima Champions League está em jogo. “É algo que eu já tinha percebido e algumas vezes converso sobre isso com os atletas”, afirmou. “Ser mais vocal é uma das coisas mais fáceis a se fazer dentro de campo. Isso ajuda os companheiros de equipe”, avaliou o manager.

Assim, o treinador acredita que o problema na última partida foi mais mental do que tático. Ele disse que “só se ouvia as vozes dos jogadores do Sheffield” no estádio. Além disso, ainda acrescentou que essa falta de mentalidade não foi um acontecimento isolado. “Nós não temos o suficiente disso, com certeza. Temos que melhorar e é algo que eu tento colocar nos jogadores. Assim, isso é fundamental agora que os estádios estão vazios”, explicou Lampard.

Ele ainda disse que não importa a personalidade do jogador, ele deve falar e pedir a bola, senão o jogo passa por ele. “Você pode ser quieto o quanto quiser fora de campo, mas quando jogar deve ter essa mentalidade de falar”, explicou. Lampard completou dizendo que sabe que não isso não é fácil para os jovens nem para aqueles que já são normalmente quietos. “Mas isso é algo que podemos melhorar. Jovens podem ser mais vocais e os mais velhos podem assumir a responsabilidade de ajudar com isso”, finalizou.

