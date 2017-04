Jogadores brincam com velocidade de Ramires

Decisivo na vitória do Chelsea contra o Norwich, ao sofrer um pênalti quando o jogo ainda estava 1×1, Ramires contou que seus companheiros brincaram com sua velocidade no lance do pênalti.

“Meus companheiros são bem humorados. Sabia que quando chegasse ao vestiário o pessoal iria brincar comigo por causa do lance do gol. Alguns falaram que eu ganharia os 100 metros do Bolt e outros perguntaram se eu estava em cima de uma moto”.

O camisa 7 já foi chamado na Inglaterra de ‘Ramildinho’, quando marcou um golaço contra o Manchester City. Mas seu apelido mais conhecido, tanto no Brasil como em Portugual, é de ‘queniano’. Apelido desconhecido até pouco tempo na Inglaterra.

“No Brasil e em Portugal me chamavam de queniano. Aqui está começando a pegar. Alguns torcedores já descobriram esse meu apelido e começaram a me chamar assim”.

Ramires também comemorou a chegada de Villas-Boas no comando do clube, pois o português já o conhecia da época de Benfica.

“Essa temporada tem tudo para continuar sendo ótima para mim, muito pela chegada do Villas-Boas. Ele era técnico do Porto e já me conhecia dos tempos de Benfica. Ele tem me deixado à vontade em campo para aproveitar essa facilidade que tenho de movimentação”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comentários