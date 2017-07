Inter de Milão vence Chelsea e leva troféu da International Champions Cup 2017

Na última partida do Chelsea nesta edição da International Champions Cup, a equipe inglesa perdeu para a Inter de Milão por um placar de 2 a 1. Com gols de Stevan Jovetic e Ivan Perisic, o time comandado por Luciano Spalletti foi campeão do torneio de pré-temporada. O único gol que alterou o placar do lado azul foi contra, uma bola recuada de Geoffrey Kondogbia. Os Blues encerraram sua pré-temporada neste sábado (29/07) com uma vitória sobre o Arsenal em amistoso e nesta competição, duas derrotas, uma para o Bayern de Munique e outra para a Internazionale.

Primeira etapa com pênalti defendido, rebote e a equipe nerazzurri na frente

Aos dois minutos a Inter chegou com perigo em uma bola enfiada para Antonio Candreva, Courtois fez grande defesa. O rebote do time italiano foi parado na defesa dos Blues. O Chelsea quase marcou um minutos depois, Willian driblou o marcador entre as pernas e passou, foi travado e a bola subiu, Batshuayi tentou o arremate mas Padelli segurou.

Aos 26 minutos Fàbregas cobrou uma falta sofrida por Morata e David Luiz chegou na área cabeceando, o defensor da Inter travou. No escanteio, bola quicou e Willian recuperou no lado esquerdo, driblou mais uma vez por baixo das pernas e bateu colocado, desviou na defesa.

Com 46 minutos, uma bola levantada na área do Chelsea e Jovetic caiu em disputa com Azpilicueta. Na cobrança, o camisa 8 bateu e Courtois espalmou, no rebote o próprio Jovetic abriu o placar.

Segundo tempo com gol contra da Inter e nenhum do Chelsea

Logo no primeiro minuto da etapa complementar o time italiano chegou e marcou com Jovetic, mas foi marcado impedimento. Em um ataque promissor, com os Blues rondando a área do adversário, Fàbregas acertou ótimo passe e Batshuayi girou, na batida, errou e a bola foi para fora.

Com 52 minutos a Inter ampliou o placar em uma jogada de contra-ataque, Perisic recebeu na área, carregou e bateu forte no canto. E aos 60 um novo contra-ataque veloz da equipe italiana, Perisic foi acionado, driblou o marcador e tocou para João Mario, na finalização Courtois fez grande defesa.

A partida que marcou a estréia do zagueiro, Antonio Rudiger, que entrou no lugar de Marcos Alonso Com esta substituição, Victor Moses foi para a ala esquerda e Azpilicueta saiu da zaga para a ala direita.

Com 72 minutos um gol contra de cobertura de Kondogbia na Inter de Milão, em um recuo de bola pelo alto que encobriu o goleiro Padelli e foi parar no fundo do gol. Os jovens, Charly Musonda e Jeremie Boga entraram nos lugares de Álvaro Morata e Willian. O camisa 9 do Chelsea permaneceu durante quase toda sua participação pelo lado esquerdo do campo e Batshuayi com pouca movimentação. Willian driblou, criou jogadas mas não conseguiu alterar o placar. Boga atuou no meio do campo e ajudou Fàbregas na criação. Musonda criou boas oportunidades, driblou, bateu a gol e foi travado.

Aos 86 minutos Fàbregas acertou uma assistência de cavadinha para Batshuayi, que marcou, mas o gol foi anulado. O time de Londres rondou a área da Inter e teve boas oportunidade com Boga criando pelo lado esquerdo mas parado no cruzamento pela defesa italiana. No último minuto, Boga partiu para cima do marcador e foi derrubado com falta próximo da área, na cobrança, o francês levantou e com o cabeceio do ataque azul, Padelli defendeu. Com o resultado, a Internazionale foi consagrada campeã da International Champions Cup 2017.

FICHA TÉCNICA

Chelsea: Courtois; César Azpilicueta, David Luiz e Gary Cahill (C); Victor Moses, Cesc Fàbregas, N’Golo Kanté e Marcos Alonso (Antonio Rudiger); Willian (Musonda), Álvaro Morata (Jeremie Boga) e Michy Batshuayi.

Inter de Milão: Padelli; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda (Murillo), Nagatomo (Ansaldi); Gagliardini, Borja Valero, Candreva (Kondogbia), Brozovic (Éder), Perisic (Gabriel Barbosa); Jovetic (João Mario).

Gols: Stevan Jovetic 48′, Ivan Perisic 52′ (INT), Kongdobia 72′ (contra/CHE).

Estádio: Estádio Nacional de Singapura.

