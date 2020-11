Hudson-Odoi se destaca na Inglaterra sub-21 e elogia plantel do Chelsea

Callum Hudson-Odoi concedeu entrevista sobre a pausa internacional e as vitórias com a seleção da Inglaterra na fase de qualificação para a Eurocopa Sub-21. Primeiramente, Hudson-Odoi participou da vitória inglesa contra Andorra por 3 a 1. Posteriormente, o futebolista entrou em campo para o triunfo da seleção dos Três Leões por 5 a 0 contra a Albânia. Assim sendo, confira as palavras de Callum Hudson-Odoi, que também falou sobre o retorno ao time de Stamford Bridge.

A Inglaterra Sub-21

“Nós jogamos muito bem. Mostramos maturidade desde o começo e elaboramos um plano de jogo que conduzimos muito bem. Eu queria tentar marcar gols e fazer uma boa exibição. E eu consegui isso. Quero continuar melhorando, dia após dia, continuar trabalhando duro e somando bons resultados com a equipe.

A Inglaterra Sub-21 assegurou a classificação para a Eurocopa. Após 10 jogos na fase de classificação, a equipe de Andy Boothroyd somou 28 pontos. 10 pontos a mais que a seleção austríaca, dona da segunda colocação do grupo. Serão 16 equipes atuando em março, na fase de grupos da Euro Sub-21. Posteriormente, em maio e junho, será realizada a fase final da competição internacional.

“Em toda competição que jogamos, queremos conquistar bons resultados, chegar até a final e conquistar o título. Seja com o Sub-21 ou na categoria adulto. Vamos continuar trabalhando duro e nos esforçando para conseguirmos a vitória”, disse Callum Hudson-Odoi.

O retorno ao Chelsea após compromissos com a Inglaterra

“Nós começamos muito bem e queremos manter isso. O que estamos fazendo é, defensivamente, conseguimos acumular jogos sem sofrer gols. Por outro lado, ofensivamente, estamos convertendo bastante. Não somos dependentes dos atacantes, estamos bem coletivamente e fazendo gols de todos os setores do campo”. Queremos continuar trabalhando, melhorando e marcando gols. Continuar trabalhando forte como um time”, disse o atleta do Chelsea.

Assim sendo, o próximo duelo do Chelsea será contra o Newcastle United, no dia 21 de novembro, O compromisso está agendado para 9h30 (horário de Brasília), no St. James Park, com transmissão da ESPN Brasil.

—

