Havertz: Transferência é a mais cara entre atletas formados e negociados na Alemanha

O site Transfermarkt divulgou a lista dos 10 atletas formados na Alemanha e negociados na Bundesliga que apresentaram os maiores valores de transferência para outras ligas europeias. Dos 10 nomes listados, três atletas foram envolvidos em transações do Chelsea FC. De um lado, dois jogadores – Kai Havertz e Timo Werner – mencionados e que vão atuar juntos na temporada 2020/21. Enquanto o terceiro integrante ligado ao time londrino iniciou no Chelsea na temporada 2013/14 – André Schürrle.

Confira a lista dos 10 atletas oriundos da Bundesliga e com os valores mais altos de transferências.

1- Havertz (Bayer Leverkusen – Chelsea) 2020/21 – 80 milhões de Euros

A grande transferência da janela de verão foi Kai Havertz. Nos últimos 5 anos, nenhum atleta de 21 anos atuou em campo por tanto tempo nas ligas europeias. São 35 gols e 21 assistências em 8679 minutos no Bayer Leverkusen. No continente europeu e, com a idade de 21 anos, o índice de gols é inferior apenas aos registros de Mbappe. Por outro lado, utilizando o mesmo parâmetro, o número de assistências é superado apenas por três atletas. Kylian Mbappe, Ousmane Dembelé e Jadon Sancho. O Transfermarkt coloca Kai Havertz e Kepa Arrizabalaga como as maiores transferências da história do Chelsea: 80 milhões de Euros. O atleta foi confirmado como reforço do Chelsea no dia 3 de setembro de 2020.

2- Werner (RB Leipzig – Chelsea) 2020/21 – 53 milhões de Euros

Oriundo do RB Leipzig, Timo Werner é a sétima maior transferência do Chelsea na história do clube londrino. A quantia de 53 milhões de Euros equivale ao montante de 312 milhões de Reais. Além disso, o contrato do atleta alemão com o Chelsea tem duração até 2025. O atacante de 24 anos levou apenas quatro minutos para fazer o primeiro gol com a camisa do clube londrino. No duelo amistoso contra o Brighton, no Amex Staduim, empate em 1 a 1 entre as equipes.

3- Sané (Schalke – Manchester City) 2016/17 – 52 milhões de Euros

4- Kehrer (Schalke – Paris Saint-Germain) 2018/19 – 37 milhões de Euros

5- Draxler (Wolfsburg – Paris Saint-Germain) 2016/17 – 36 milhões de Euros

6- Gündogan (Borussia Dortmund Manchester City) 2016/17 – 27 milhões de Euros

7- Leno (Bayer Leverkusen – Arsenal) 2018/19 – 25 milhões de Euros

8- Kross (Bayern de Munique – Real Madrid) 2014/15– 25 milhões de Euros

9- André Schürrle – (Bayer Leverkusen – Chelsea) – 2013/14 – 22 milhões de Euros

Aos 29 anos, André Schürrle anunciou aposentadoria em julho de 2020. Entretanto, a sua saída do Leverkusen para o Chelsea, realizada na temporada 2013/14, teve a conquista de dois títulos como consequência. Schürrle foi campeão nacional e campeão da Copa da Inglaterra com o Chelsea. Na Premier League, o alemão fez 68 jogos e 17 gols. Na temporada 2018/19, com valores reduzidos na transferência, Schürrle teve a sua segunda passagem pela Inglaterra, no Fulham, por empréstimo do Borussia Dortmund. Segundo o Transfermarkt, Schürrle é a 37ª maior transferência do Chelsea em toda história.

10- Weigl (Borussia Dortmund – Benfica) – 2019/20 – 20 milhões de Euros

Também por 20 milhões de Euros, mas fora da lista.

Abul Rahman Baba foi contratado pelo Chelsea, junto ao Augsburg, pela quantia de 20 milhões de Euros aos cofres do clube londrino. Entretanto, o lateral de Gana foi contratado na temporada 2015/16 e não iniciou sua carreira na Alemanha. O seus primeiros passos foram em Gana. Por isso, Rahman não está nessa lista. Por outro lado, ele ganhou notoriedade – inclusive junto ao Chelsea – no futebol alemão, logo após as passagens por Greuther Fürth e Augsburg. Em contrapartida, Rahman não conseguiu uma boa sequência de partidas na equipe londrina e, posteriormente, passou por Schalke, Stade Reims e Mallorca.

