Hasselbaink sobre Abraham: “Precisa continuar melhorando”

Jimmy Floyd Hasselbaink acredita que Tammy Abraham precisa melhorar para consolidar a sua vaga na formação inicial do Chelsea. O atual camisa 9 do Chelsea tem 14 jogos com o Chelsea em todas as competições do calendário 2020/21. Além disso, o futebolista foi titular no duelo contra o Tottenham. Um empate sem gols no jogo mais recente do clube de Stamford Bridge.

Após o jogo, Hasselbaink criticou Abraham pelo fato do atleta não ter convertido as chances que apareceram durante o clássico de Londres. Ex-atleta do Chelsea, Hasselbaink afirmou que Abraham deve utilizar a sua estatura e sua habilidade para marcar gols importantes e assegurar a vaga como o titular do clube de Londres.

“Ele teve três chances. Três oportunidades para ter o seu [gol]. Ele tem que melhorar nesses momentos. Ele se saiu bem quando ele participou na temporada passada. Em metade da temporada, ele foi um respiro/alívio. Entretanto, na segunda parte da temporada, as coisas foram mais difíceis. O que é normal, pois ele é um jovem atleta”, iniciou Hasselbaink.

“Porém, na segunda temporada, ele precisa se esforçar e fazer melhor. Com sua estatura e com sua habilidade, ele pode fazer melhor e marcar gols mais importantes. Às vezes, eu me pergunto se ele assiste os vídeos dos jogos depois do jogo, pois ele pode melhorar a sua movimentação e sua proteção [contra os defensores]. Ele precisa continuar melhorando”, disse o ex-atleta do Chelsea.

Próximo Jogo

O próximo compromisso do Chelsea será contra o Sevilla, em duelo válido pela UEFA Champions League. O jogo está agendado para quarta-feira (02), às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla. Por outro lado, o próximo compromisso do Chelsea, na Premier League, será contra o Leeds United, em Stamford Bridge. O embate está previsto para dia 5 de dezembro, às 17h (Brasília), com presença de público.

