Giroud precisa de ritmo de jogo no Chelsea, afirma Deschamps

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, avisou Olivier Giroud que ele deve garantir mais muitos de jogo no calendário de clubes e encontrar ritmo no Chelsea. O atacante do time de Londres somou a partida de número 103 com a França. O feito foi alcançado durante o duelo contra a Finlândia, mas Giroud não conseguiu balançar as redes na vitória finlandesa por 2 a 0.

Logo após, Deschamps escolheu Anthony Martial, no lugar de Giroud, para o duelo contra Portugal, na Liga das Nações. O jogo contra os lusitanos terminou com o placar de 1 a 0 para os franceses, gol de N’Golo Kanté.

No atual cenário, Olivier Giroud atuou em apenas três jogos com o Chelsea em 2020/21. Principalmente, pelo fato dos novos atletas do setor ofensivo terem conquistado a titularidade na equipe de Frank Lampard. Sobre a decisão de Martial no lugar de Giroud, Didier Deschamps falou sobre sua escolha.

“Fiz as escolhas pensando no melhor que vejo para a seleção francesa. Anthony [Martial] é um bom jogador e nos dá mais profundidade. Por outro lado, ele [Giroud] precisa ser impactado com isso. Primeiramente, com a situação no clube dele, ciente que ele precisa de ritmo. É difícil”, afirmou o técnico.

“Nós conversamos e claro que ele tem todo o interesse em não perder os jogos, para ele, é se manter competitivo. Por outro lado, não vamos esquecer o que ele fez para seleção e o que ele é capaz de fazer. Anthony tem um perfil diferente, mas nos dá opções. Hoje, Martial está mais preparado e em melhores condições físicas e psicológicas, obviamente”, concluiu Didier Deschamps.

