Giroud na Seleção da Rodada 5 da UEFA Champions League

Uma situação bem previsível, mas vale – e muito – o registro. O WhoScored e o SofaScore escolheram Olivier Giroud como integrante da Seleção da Rodada 5 da UEFA Champions League. Além disso, o francês teve a maior avaliação de todo o plantel de destaques: a nota 10 nos dois portais esportivos.

Primeiramente, confira a seleção do portal esportivo WhoSocred. Além de Giroud, a votação escolheu outro atleta de uma equipe do Grupo E. Safonov, goleiro do Krasnodar, que recebeu a nota 8.32. No setor defensivo fora quatro escolhidos. Mukiele (Leipzig 8.62), Romero (Atalanta 9.40), Scholz (Midtjylland 8.26) e Alba (Barcelona 7.67).

Posteriormente, o site apontou quatro meio-campistas (ou meia-atacante) e um atacante. Chiesa (Juventus 9.08), Kahveci (Basaksehir 8.87), Jones (Liverpool (8.82) e Neymar (PSG 9.52); Giroud (Chelsea 10).

Por fim, confira a menção do site ao atacante francês, eleito o atleta da semana na Champions League. “Giroud mostrou o porquê de Frank Lampard ser tão relutante para vendê-lo após a goleada com um impressionante desempenho e quatro gols marcados contra o Sevilla. Além disso, o francês marcou um perfeito hat-trick e adicionou o quarto gol da marca da cal após ele mesmo sofrer o pênalti. Sem surpreender, o francês recebeu a nota 10 e a premiação de jogador da semana segundo o WhoScored”.

Por outro lado, o SofaScore escalou uma formação um pouco diferente da mencionada anteriormente. Entretanto, a presença de Giroud foi assegurada. Trubin (Shakthar 8.6); Mukiele (Leipzig 8.6), Romero (8.7) e Scholz (7.9). Posteriormente, a linha de meio-campistas. Chiesa (Juventus 8.6), Kahveci (Basaksehir 8.8), Payet (Marseille 8.9) e Zinchenko (Manchester City 8.1). Por fim, Neymar (PSG 9.3), Giroud (Chelsea 10), Dembelé (Barcelona 9).

