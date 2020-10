Gianfranco Zola acredita em grande potencial de Hudson-Odoi

Gianfranco Zola, ídolo do Chelsea, concedeu entrevista ao portal Goal.com. O italiano afirmou sua crença em Callum Hudson-Odoi e na possibilidade do atleta oferecer muito em benefício do Chelsea, apesar da forte competição pela titularidade no clube londrino. Zola trabalhou com Hudson-Odoi na temporada 2018/19. Na oportunidade, o italiano era assistente técnico de Maurizio Sarri. Por isso, Gianfranco observa grande potencial no futebolista de 19 anos, que assinou contrato de cinco anos com o time londrino em 2019.

“Quando você está falando sobre um jogador jovem, você está falando sobre quão bom ele pode ser. Certamente, Callum [Hudson-Odoi] é um desses jogadores que tem grande potencial”, iniciou Gianfranco Zola. “Caberá ao atleta continuar trabalhando e melhorando, mas, na minha opinião, ele tem um futuro brilhante pela frente. Afinal, ele tem qualidades que poucos jogadores têm”, disse Zola.

“Por isso, cabe a ele utilizar essas qualidades da melhor maneira. Você não precisa trabalhar somente no jogo, você tem que trabalhar em você mesmo. Esse é o último passo para se tornar um grande jogador”, concluiu o italiano.

Presença constante nas convocações da Inglaterra Sub-21, Callum Hudson-Odoi tem contrato até junho de 2024 com o Chelsea. O atleta atuou em 22 partidas com a Sub-17 inglês e marcou cinco gols. Além disso, Hudson-Odoi marcou um dos gols do Chelsea contra o West Bromwich, em duelo válido pela Premier League 2020/21.

