Frank Lampard: Werner auxiliou na contratação de Havertz

Frank Lampard revelou que Timo Werner auxiliou no processo de contratação de Kai Havertz ao Chelsea. Werner, que se transferiu do RB Leipzig para o Chelsea, foi questionado pelo treinador do clube londrino sobre os aspectos referentes ao ex-atleta do Bayer Leverkusen.

“Eu assisti muito jogos do Kai Havertz e, naquele tempo, Timo [Werner] tinha sido apresentado recentemente no Chelsea. Timo e Kai são próximos, portanto, eu pude perguntar muito sobre o atleta para Timo. Posteriormente, eles jogaram na seleção da Alemanha. Ou seja, eu tive um bom apoio [sobre informações] dele”, disse Lampard.

“Mas, novamente, eu fiquei muito impressionado nessas conversas com ele [Kai]. Sobre a sua humildade e é o tipo de pessoa que eu gosto. Eu gosto da humildade nos jogadores que chegam com a ideia de querer evoluir e ter sucesso no clube. Eu sei que ele é um grande talento. Eu vi isso nas semanas dele aqui”, o técnico do Chelsea.

“É importante mencionar que antes do duelo contra o Brighton, Kai Havertz treinou por quatro ou cinco dias. Sendo que em dois ou três dias foram atividades de preparação, logo não pode trabalhar com nível elevado. O processo físico estava difícil para Kai. Eles vão melhorar rapidamente. Eu já vi muito do talento dele e não tenho dúvidas do impacto que ele terá no Chelsea”, afirmou o ídolo da camisa 8.

Por fim, a tendência é que os atletas alemães sejam escalados por Frank Lampard e entrem em campo no duelo contra o Liverpool. O jogo está agendado para domingo (20), às 12h30, em Stamford Bridge. Confira o pré-jogo do Chelsea Brasil.

