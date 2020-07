Frank Lampard promete ainda mais movimentações no mercado de transferências

O mercado de transferência não para na terra da rainha. Pensando em se reforçar para a próxima temporada, o Chelsea promete ir forte para as negociações. Os Blues já contrataram o meia Hakim Ziyech, do Ajax, por 36 milhões de libras, e o atacante Timo Werner, do RB Leipzig, por 45 milhões de libras.

Contudo, Frank Lampard cita que o clube inglês não parou por aí, e mais peças podem chegar: “Com o que fazemos no verão, haverá mais por vir”, disse o treinador. O alemão Kai Havertz é a bola da vez e está no radar do time londrino. Segundo a imprensa inglesa a negociação já está adiantada, ao passo que pode ser fechada nos próximos dias.

O time de Abramovich está próximo de conseguir a classificação para a Champions League, mas o técnico inglês pede atenção nessas últimas partidas da temporada e para a final da FA Cup. “É passo a passo. Mostramos muitas coisas boas este ano, mas precisamos nos concentrar nas três finais que temos – dois jogos no campeonato e o Arsenal na Copa da Inglaterra”.

Boa fase de Giroud

Desde a volta do futebol, Giroud balançou a rede cinco vezes em oito oportunidades, dando ênfase nessa boa fase que vem atravessando. Logo após a vitória na semifinal da FA Cup contra o Manchester United, Lampard fez questão de elogiar o atacante. “Pegue a história de sua temporada. Tammy Abraham estava indo bem, Olivier não teve muitas oportunidades. Ele continuou treinando. Ele poderia ter saído em janeiro, mas não o fez. Ele teve a atitude mais positiva possível. Ele é muito fácil de falar porque é muito profissional. Não estou surpreso. Ele tem sido ótimo”, disse o manager.

Por fim, o técnico citou que Giroud é um exemplo e merece a boa fase. “Os jogadores jovens devem ver nele tudo o que precisa para ser profissional, ética no trabalho, humildade, ele é um jogador da equipe. Como resultado da dedicação ele está recebendo as recompensas que merece e eu estou recebendo um jogador eficiente”, concluiu Frankie.

