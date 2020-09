Frank Lampard fala sobre a pré-temporada do Chelsea

O Chelsea se despediu da temporada 2019/20 com uma derrota para o futuro vencedor da Liga dos Campeões. Fato ocorrido há 37 dias atrás. Posteriormente, o período de pré-temporada para os atletas do Chelsea foi diferenciado. Alguns atletas tiveram semana de folga, outros tiveram tempo de isolamento e, mais recentemente, a pausa para o calendário de seleções.

Frank Lampard, técnico do Chelsea, reconhece que esse período de tempo apresentou desafios e ele também está ansioso para o início dos compromissos do Chelsea. Confira trechos da entrevista de Lampard ao site oficial do clube londrino. “Minha mensagem aos jogadores tem sido clara em termos de como eu quero trabalhar e como eu quero jogar”, iniciou o técnico do Chelsea.

As dificuldades da pré-temporada

“Nós não tivemos muitas oportunidades de fazer isso na pré-temporada. Normalmente, você tem um mês ou seis semanas que você pode fazer trabalho continuado e nós não tivemos isso. Eu sei que eu tenho sorte, pois trazemos jogadores que queríamos e nós já temos um plantel fortificado, mas tivemos muitos jogadores que ficaram em quarentena. Isso prejudicou muito a primeira semana de treinamentos que podíamos fazer”, salientou.

“Posteriormente, eu perdi quase todos os jogadores na parada internacional. Você tem que confiar em duelos de seleções para coloca-los em forma, mas os atletas não estavam presentes. Pois bem, agora está feito. O time está todo junto, sabemos o que tem pela frente e estamos ansiosos para começar”, afirmou Lampard.

Sobre os comentários de Jurgen Klopp

Jurgen Klopp disse que o Liverpool é um “clube diferente” em relação a alguns rivais, pois não são geridos por países ou oligarquias. Além disso, ele frisou que será necessário mais do que grandes investimentos para tirar o título das mãos do time vermelho de Liverpool.

Por isso, Lampard se posicionou sobre a fala de Klopp. “A realidade é, provavelmente com exceção do Leicester que foi uma história incrível, a maioria dos clubes da Premier League que venceram a competição recrutaram bem e em alto nível. Você pode ver os atletas do Liverpool. Van Dijk, Keita, Alisson, Fabinho. Mané, Salah. São jogadores incríveis que foram para o Liverpool com um alto preço. Liverpool fez isso e eles fizeram isso em um período de tempo”, disse.

“É normal, todos nós sabemos disso. Não adianta fazer matemática sobre isso. Nós sabemos que o Liverpool gastou em alto nível. O clube tem um técnico incrível e jogadores incríveis. Além disso, a coisa mais inteligente que eles fizeram foi acreditar no treinador e no modelo por um período de tempo”, afirmou.

Voltando ao Chelsea

“Em termos de onde estamos, nós não temos que focar no que os outros times, técnicos, torcedores, rádio e mídia estão dizendo. Nós temos que nos preocupar com o que estamos fazendo no centro de treinamento. Essa é a única coisa que nos define. Eu estou muito feliz pelos negócios que fizemos. E quero todos determinados como um time para trabalhar duro e conseguir os resultados”, concluiu Frank Lampard.

Em conclusão, o Chelsea estreia na Premier League nesta segunda-feira (14), às 16h15, contra o Brighton & Hove Albion. O jogo será transmitido pelo canal Fox Sports e terá Tempo Real do Chelsea Brasil, no Twitter. Confira o pré-jogo do primeiro duelo do Chelsea no Campeonato Inglês.

